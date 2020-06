Aaron Washer, Vite al Limite: come è diventato oggi?

Come sta oggi Aaron di Vite al Limite: come è diventato

Aaron Washer di Vite al Limite è uno dei protagonisti della serie tv che tratta le storie di pazienti gravemente obesi che vogliono dimagrire. Per farlo si rivolgono al Dottor Nowzaradan e alla sua clinica a Houston in Texas per seguire una dieta e poi essere sottoposti all’intervento di bypassa gastrico. Aaron e la sua storia ha affascinato moltissimi telespettatori che si chiedono come è diventato oggi?

Aaron di Vite al Limite oggi

Aaron Washer è senza dubbio uno dei pazienti di Vite al Limite che ha ottenuto maggior successo. Oggi sappiamo che è dimagrito molto, che il percorso con il Dottor Nowzaradan ha dato i suoi frutti e che, soprattutto, prosegue la dieta e ci sono anche importanti risvolti positivi nella sua vita.

Aaron quando si è rivolto a Vite al Limite pesava ben oltre 300 chili ed era tornato a casa per prendersi cura del padre dopo la morte della mamma. Trovatosi però in una situazione difficile il suo stimolo a mangiare è cresciuto a dismisura e ha aggravato le sue condizioni portandolo ad aumentare moltissimo di peso. Alla fine era Aaron ad essere dipendente dal padre di 76 anni e non viceversa.

Il percorso di Aaron

L’uomo ha così deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan e da subito il suo percorso ha avuto successo. Ha perso molto peso e alla fine si è sottoposto all’intervento di bypass gastrico. Un successo che ha lasciato a bocca aperta anche il Dottor Nowzaradan che nel corso della puntata più volte lo ha elogiato. Nonostante la morte del padre, avvenuta poco dopo la fine del programma, Aaron non ha mai mollato e ha continuato a dimagrire non facendosi abbattere e non tornando nel turbinio delle emozioni negative che lo avevano portato a mangiare in maniera scomposta.

La prima clip della puntata di Aaron a Vite al Limite

I fan e i follower gli sono stati sempre molto vicino esprimendo cordoglio e umanità. Continuando insomma a dargli la forza per non mollare. Aaron ha anche avvisato i fan che si è fidanzato con una donna che definisce bella e meravigliosa e non si sarebbe mai immaginato di ottenere tutti questi risultati soddisfacenti legati alla sua perdita di peso.