Al Bano non manda giù la poesia di Romina Power scritta per lui e pubblicizzata in tv: ecco le parole del cantante al settimanale Oggi.

Nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha rivelato ad Al Bano di aver ricevuto da Romina Power una poesia per lui. La coppia di cantanti si sono sposati nel 1970 ed insieme hanno avuto quattro figli: i due si sono separati dopo 29 anni di matrimonio. Sono stati complici nella vita e nella carriera: hanno condiviso la loro musica con il loro pubblico. Il fatto che esista una lettera per lui e che l’annuncio l’abbia dato in televisione, ad Al Bano non è andato proprio giù. Ha risposto infatti al settimanale Oggi con un lungo sfogo. Ecco le parole del cantante.

Al Bano bacchetta Romina Power: “Era una cosa privata”

Al Bano al settimanale Oggi commenta l’esistenza di una poesia scritta per lui dalla sua ex moglie Romina Power, annunciata da Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In andata in onda. La ‘sorpresa’ televisiva non è andata per nulla giù al cantante di Cellino San Marco, ha commentato così l’accaduto: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata” chiarisce il suo pensiero Al Bano. Non è finita qui, il cantante ha sottolineato il bene che prova per Romina ma che la sua vita, ormai, è un’altra. Le sue parole per non creare fraintendimenti: “Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è andata a finire come è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e secondo letto e non voglio che ci siano discrepanze tra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra“.