Alessandra Celentano irriconoscibile: la prof di danza si è mostrata così a poche ore dalla finale di Amici Speciali.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda l’ultima attesissima puntata di Amici Speciali. Si tratta della prima edizione di una versione del tutto nuova del talent show di Maria De Filippi, dove a sfidarsi ci sono tanti ex allievi del talent, delle passate edizioni. Quella di questa sera sarà la quarta e ultima puntata dello show, in cui sarà decretato il vincitore. Nonostante si tratti di un trofeo simbolico, poiché lo show più che una gara è stato un grande spettacolo per aiutare la Croce Rossa Italiana, i ragazzi non vedono l’ora di salire sul palco. Irama, Alessio Gaudino, Michele Bravi e Umberto Gaudino: sono loro i quattro finalisti ufficiali della prima edizione. A supportarli, nel gran finale, tutto il resto dei concorrenti. E, ovviamente, la giuria e i professori. Tra questi ultimi, c’è anche lei, Alessandra Celentano, la storica e amatissima prof di danza classica. Ebbene, proprio a poche ore dall’ultima puntata dello show, la maestra si è mostrata sui social in una versione decisamente ‘inedita’. La Celentano ha mostrato i ‘preparativi’ per la serata. Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Alessandra Celentano si è mostrata così a poche ore dalla finale di Amici Speciali: lo scatto su Instagram

Mancano pochissime ore alla finalissima di Amici Speciali. Uno tra Michele Bravi, Irama, Alessio e Umberto vincerà la prima edizione dello show, targato Maria De Filippi. Una serata ricca di colpi di scena, super ospiti ed emozioni. In studio, come sempre, anche i prof della scuola. Tra questi anche lei, la temutissima ma amatissima maestra Alessandra Celentano, uno dei simboli di Amici, ormai da anni. Ebbene, proprio poco fa, la prof di danza ha pubblicato uno scatto sui social che non è passato inosservato. La Celentano si prepara alla serata, mostrandosi dopo l’applicazione di una maschera per il viso. Il risultato non è passato inosservato. Date un’occhiata:

“Preparativi… si fa quel che si può!“, scrive Alessandra come didascalia al post. Un post che non è passato inosservato: pioggia di likes e commenti per la Celentanto, che ormai è diventata un po’ la prof di tutti noi! E voi, seguirete il gran finale di Amici Speciali? Per chi dei quattro finalisti farete il tifo?