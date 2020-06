Alessandro Graziani, tutta la verità sulla storia con Serena Enardu: “Voglio essere rispettato”, le parole dell’ex tentatore.

Solo qualche giorno fa Alessandro Graziani aveva dichiarato di non ritenersi più parte dei problemi di Pago e Serena Enardu. Ebbene, a quanto pare si sbagliava! Dietro la nuova rottura tra il cantane e la bella sarda, infatti, sembra esserci proprio ( ancora) l’ex tentatore di Temptation Island, con cui Serena ha legato molto durante il reality. Pago ha raccontato di aver letto la chiat tra Alessandro e Serena, scoprendo che tra i due c’è stato qualcosa in più di ciò che sapeva: non un solo incontro, ma due, e una relazione ‘telefonica’ durata quattro mesi. Una scoperta che il cantante non è riuscito ad ignorare. Da qui, la nuova rottura. Dal canto suo, Alessandro Graziani ha spiegato le sue ragioni nella puntata di ieri di Uomini e Donne, interrogato da Gabriele Parpiglia sul reale rapporto che lo ha legato a Serena. Ma l’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha fatto ulteriore chiarezza in un’intervista sul numero uscito oggi in edicola di Uomini e Donne Magazine. Ecco le sue parole.

Alessandro Graziani si difende e racconta tutta la verità sulla storia con Serena Enardu

Dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne, arriva un nuovo chiarimento di Alessandro Graziani, nuovamente ‘tirato in ballo’ nella storia tra Pago e Serena. Il pallavolista ha parlato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ribadendo che se in questi mesi non ha raccontato i dettagli della frequentazione con Serena è perché non è mai stato interessato a ‘montare teatrini’: “Non ho mai mentito su nulla, ho soltanto omesso dei dettagli”. Alessandro racconta di aver sempre rifiutato ospitate in tv e in trasmissioni, poiché non interessato a far parlare di sé. Ma l’ex tentatore non vuole essere infangato ingiustamente e spiega, nel dettaglio, come si è svolta la conoscenza con Serena: i due si sono visti il primo weekend dopo Temptation, a Cagliari, dove Alessandro ha raggiunto Serena. La seconda volta, a ottobre, è stata la Enardu ad andare a Sabaudia. Alessandro rivela: “Ci sarebbe dovuto essere un terzo incontro a Sabaudia il 26 ottobre, ma il giorno stesso è andata in onda la puntata di confronto tra lei e Pago.” Per quel motivo, essendo Serena turbata nel rivedersi, i due hanno preferito rimandare l’incontro. Ma l’incontro non c’è più stato: “Dopo 5 giorni Serena ha voluto chiudere la conoscenza”, spiega Alessandro. La Enardu gli ha spiegato di non avere la testa libera e di non sentirsi pronta ad una nuova conoscenza. Alessandro, che era il più infatuato dei due, ha scelto così di farsi da parte. I due hanno continuato a sentirsi, ma solo per sapere come stavano: “Io ho voluto continuare a starle vicino e chiederle come stesse perché una parte di me si sentiva in colpa per essere parte in causa degli attacchi che riceveva costantemente sui social e del periodo difficile che stava vivendo”. Nonostante ciò, Graziani ribadisce di non aver avuto una storia con la Enardu, nè di essere mai stati fidanzati, ma che erano due persone che si sono trovate bene nel conoscersi, nulla di più: “Parlavamo con toni di due persone che stanno bene insieme,niente di più. Non c’erano dichiarazioni, ti amo o cose simili”.

Alessandro specifica di aver poi sentito Serena per gli auguri di Natale, e in un messaggio a Gennaio, in occasione della sua mancata entrata al GF Vip: “Le dissi che mi dispiaceva, poi nulla più”. E il corteggiatore ci tiene a specificare che quando ha iniziato il percorso a Uomini e Donne non si sentiva con Serena: “Non permetto a nessuno di infangarmi, voglio essere rispettato!” Per quanto riguarda Pago, Alessandro spiega che il cantante era a conoscenza dell’incontro a Cagliari, forse non del secondo incontro, ma specifica di non vedere nulla di eclatante e di non voler essere più coinvolto in queste vicende.

“A questo punto mi viene da pensare che a qualcuno faccia comodo far parlare di sé attraverso me, proprio mentre sto partecipando a un programma, adesso che devono essere sponsorizzati libri e musica”, conclude Alessandro, che dichiara di non volere più tornare su questo discorso. “Non ho nulla da nascondere, il mio telefono è a disposizione di chiunque voglia chiarimenti”. E voi, da che parte siete? Cosa ne pensate delle parole di Alessandro?