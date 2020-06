Amici Speciali, chi è il vincitore di questa prima edizione del talent show di Maria De Filippi: news e curiosità sulla finale tra Irama, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino.

Quest’anno Maria De Filippi si è davvero superata, infatti ci ha dato la possibilità di vedere ben tre edizioni di Amici in prima serata, dall’inizio dell’anno ad ora. La prima è stata Amici Celebrities, che per la prima volta ha portato sul palcoscenico del talent più famoso d’Italia delle famose stai internazionali, che nel corso della loro vita hanno coltivato la passione per il canto o per la musica. Un’edizione quindi davvero inedita che ha visto trionfare una bellissima e talentuosissima Pamela Camassa. La giovane compagna di Filippo Bisciglia, fido collaboratore della De Filippi, anch’egli in gara come cantante. Dopo l’edizione Celebrities è stato il momento dell’edizione classica, in cui abbiamo visto sfidarsi dei veri talenti, fino alla vittoria di Gaia Gozzi e Javier Rojas nel circuito di danza. I due artisti si sono distinti particolarmente per il loro talento, che una volta finito il programma è letteralmente scoppiato.

Amici Speciali, chi è il vincitore della prima edizione: news e curiosità sulla finale

Ora invece è il momento di Amici Speciali, che la regina della Mediaset ha deciso di mandare in onda per dare un contributo tangibile alla lotta al Coronavirus. Tutti i ricavati dagli sponsor e dal televoto andranno direttamente nelle casse della protezione civile. I partecipanti a questa edizione così ‘Speciale’ appunto, sono stati: Gaia Gozzi, Random, Andreas Muller, Giordana Angi, Gabriele Esposito, Alberto Urso, The Kolors, Javier Rojas, Michele Bravi, Irama, Umberto Gaudino e Alessio Gaudino. Tra questi i quattro finalisti sono: The Kolors, Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino, salvo poi l’abbandono da parte della band capitanata da Stash, che è stata poi sostituita da Umberto. Nel corso di maggio, abbiamo avuto modo di vedere quattro incredibili puntate, ricche di colpi di scena e di divertimento. Gli artisti si sono cimentati in cover, vecchie canzoni del loro repertorio, inediti pronti a sfondare le classifiche italiane e coreografie che hanno fatto emozionare il mondo. Insomma un vero spettacolo da togliere il fiato, quello proposto da Maria De Filippi, che in quest’avventura non è stata da sola. La padrona di casa ha potuto fare affidamento su alcuni amici davvero speciali. Una giuria davvero speciale quella proposta dalla De Filippi. Stiamo parlando di Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e il grandissimo Giorgio Panariello. Tra l’altro non è mancato il supporto delle radio e dei professori del talent che sono stati seduti a godersi lo spettacolo.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione tanto particolare, c’è stato certamente Michele Bravi, che ha suggellato così il suo ritorno in tv dopo un periodo davvero molto difficile per lui. C’è da dire che settimana scorsa proprio in merito a questo periodo così difficile, il cantante per la prima volta ne ha parlato in diretta con la padrona di casa, riuscendo ad emozionare l’intero studio e probabilmente anche tutti i telespettatori da casa. Per conoscere il vincitore di questa nuova edizione dovremmo aspettare ancora qualche ora però…