Amici Speciali, lo sfogo di Sabrina Ferilli in diretta: “Esigo rispetto per la mia persona”, ecco cos’è successo durante la finale del programma in onda su Canale 5.

Questa sera c’è in diretta su Canale 5 l’ultima puntata di Amici Speciali. In finale sono arrivati Irama, Alessio Gaudino, Michele Bravi e Umberto Gaudino, che ha preso il posto dei The Kolors dopo che questi ultimi hanno deciso di ritirarsi dalla gara. La prima gara della serata, caratterizzata da duelli a eliminazione diretta, è stata quella tra Alessio e Umberto. Entrambi hanno potuto chiamare al loro fianco due dei concorrenti eliminati la scorsa settimana per farsi aiutare nella gara. Umberto ha scelto Andres Muller e Alberto Urso, mentre Alessio si è avvalso della collaborazione di Giordana e Stash, il quale ha annunciato che sta per diventare papà e ha ricevuto uno splendido regalo da Maria De Filippi. Primo grande ospite della serata è stato J-Ax, che si è esibito cantando il suo ultimo pezzo, ‘Una voglia assurda’. Subito dopo aver cantato, il rapper ha fatto un importante appello, al quale si sono accodati anche Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Amici Speciali, lo sfogo di Sabrina Ferilli: “Esigo rispetto”, ecco cos’è successo in diretta

Durante la finale di Amici Speciali c’è stata l’esibizione di un grande ospite, il rapper J-Ax, che dopo aver cantato il suo ultimo brano ‘Una voglia assurda’, ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare un importante appello: “Ho sentito pochi appelli da parte dei miei colleghi in questo periodo e vorrei farne uno io al Governo perché non dimentichi la categoria”, ha detto il rapper, chiedendo a chi è al potere di alzare l’attenzione su questo argomento, in particolare per tutte le etichette indipendenti e la manovalanza che c’è dietro le quinte, che non riceve stipendio da diversi mesi. Al rapper hanno fatto eco anche Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli, che hanno parlato del mondo del teatro e del cinema. La Ferilli, in particolare, si è espressa in maniera molto forte: “Se non viene fatto niente, bisognerà essere anche più forti e vigorosi nella protesta”, ha detto, aggiungendo anche che è giusto chiedere attenzione per la manovalanza e i tecnici, ma che anche i protagonisti hanno bisogno di essere considerati e rispettati in questo momento: “Io esigo rispetto anche per me stessa. Perché non devo lavorare perché le assicurazioni non coprono il Coronavirus e i produttori sono bloccati? Così non si può fare, quindi rispetto per tutti”.

I tre artisti hanno concluso chiedendo dunque al Governo una maggiore tutela per il mondo dello spettacolo in questo periodo di emergenza.