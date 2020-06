Amici Speciali, annunciato il super ospite della finale: sarà proprio lui; le anticipazioni dell’ultima puntata.

Andrà in onda questa sera, venerdì 5 giugno, la quarta ed ultima puntata di Amici Speciali. Si tratta di una versione del tutto nuova del talent più longevo della tv. A sfidarsi, in questa speciale avventura, sono stati alcuni degli ex allievi più amati delle passate edizioni dello show. Con uno scopo meraviglioso: aiutare la Croce Rossa Italiana, impegnata nella lotta al Coronavirus. E questa sera ci sarà il gran finale, e, nonostante sia più una festa che una vera e propria competizione, sarà eletto un vincitore! A contendersi il gradino più alto del podio saranno quattro concorrenti: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino. Due cantanti e due ballerini, che, nelle prove, saranno affiancati e supportati dal resto dei concorrenti. Ma non è tutto! Per il gran finale ci sarà anche un super ospite, pronto a far cantare tutto lo studio. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Amici Speciali, annunciato il super ospite della finale: sarà proprio lui…J-Ax!

Mancano solo poche ore all’inizio dell’ultima attesissima puntata di Amici Speciali. Questa sera sarà eletto il vincitore della prima edizione di questa particolare versione del talent. E, nonostante si tratti di un trofeo simbolico, i ragazzi in gara non vedono l’ora di salire sul palco. Dopo la scelta dei The Kolors di rinunciare al loro posto in finale per cederlo a qualcun altro, il resto dei finalisti ha fatto la sua scelta: sarà il ballerino Umberto il quarto concorrente in lizza per la medaglia d’oro. Il napoletano non vede l’ora di tornare in gioco ed emozionare tutti con le sue coreografie. Ma c’è anche qualcun altro che non vede l’ora di movimentare lo studio. Di chi parliamo? Del mitico J-Ax, che sarà ospite dell’appuntamento di questa sera. Ad annunciarlo, le pagine social della trasmissione:

E inevitabilmente, con la presenza di Zio Ax e Alberto Urso nello stesso studio, in tanti non hanno potuto che fare una richiesta: quella di ascoltare Quando Quando Quando, la cover del grande classico di Tony Renis, che l’ex vincitore di Amici ha rivisitato proprio in collaborazione con J-Ax. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto al post che annunciava la presenza di J-AX:

Insomma, qualcosa ci dice che questa sera ci godremo questo magico duetto! E voi, siete pronti al gran finale di Amici Speciali? Per chi dei quattro finalisti farete il tifo?