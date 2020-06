Domenica In, l’annuncio di Mara Venier: bella notizia per i fan

Mara Venier fa un annuncio sulla prossima puntata del programma “Domenica In”, i fan possono gioire: ecco di che cosa si tratta

Prima della scorsa puntata di “Domenica In”, la conduttrice Mara Venier è stata vittima di un incidente. La veneziana ha riportato una frattura al piede, ma nonostante ciò è andata lo stesso in onda. La conduttrice si è anche emozionata alla fine della puntata, ringraziando la sua troupe. I telespettatori di Rai Uno erano in apprensione per le condizioni della Venier, la quale ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: “Una bella frattura al piede” e poi ha aggiunto in un’altra foto insieme a Nicola: “Andiamo avanti. Poteva andare peggio. Grazie a tutti per i messaggi“.

Domenica In, l’annuncio di Mara Venier

Come sta la zia Mara dopo l’infortunio della scorsa settimana? La prossima puntata di Domenica In andrà regolarmente in onda? Queste sono le domande che si pongono i fan della Venier ed in generale i telespettatori di Rai Uno. La conduttrice ha riportato una frattura al piede e tutt’ora è fasciata e a riposo. La veneziana, però, non ama fermarsi e il suo obiettivo è quello di andare in onda regolarmente. La conferma definitiva è arrivata durante la puntata di “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, collega e soprattutto amico della Venier. Il giornalista e conduttore televisivo, durante la trasmissione in onda su Rai Uno, ha riportato le parole della zia Mara: “Mi hanno dato l’ok. Sarò in onda con Domenica In“.

Domenica prossima dunque andrà in onda regolarmente la trasmissione condotta dalla Venier. La veneziana ha ricevuto l’ok dai medici dopo la frattura al piede e sarà in studio per un’altra entusiasmante puntata di Domenica In. La conduttrice con grande probabilità porterà una fasciatura per proteggere e tener fermo il piede. Sarà un’altra diretta sofferta, ma la conduttrice non vuole assolutamente fermarsi.