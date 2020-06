Eros Ramazzotti da giovane: lo scatto in cui il cantante ricorda com’era

Eros Ramazzotti pubblica una foto da giovane su Instagram: il cantante ricorda com’era e i suoi seguaci sembrano apprezzare

Eros è uno dei cantanti di maggiore successo della musica italiana, in particolare del genere pop rock. Il cantante romano è riuscito ad affermarsi anche a livello internazionale nel genere pop latino. Dal 1984 ad oggi, ha venduto oltre 60 milioni di dischi ed è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Luis Fonsi, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti. Il cantante, inoltre, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, come ad esempio l’Echo Music Award 1999 e il NIAF Award 2008, ottenuti per aver promosso l’immagine della musica italiana all’estero. In Italia, invece, la sua carriera è iniziata proprio con il successo nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1984.

Eros Ramazzotti da giovane: lo scatto di com’era

Negli anni ottanta e novanta, Ramazzotti era uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Giovane, bello come il sole e molto talentuoso: Eros aveva tutti ai suoi piedi. Il cantante, proprio oggi pomeriggio, ha pubblicato una foto scattata in quegli anni ed ha scritto: “Il tempo vola. Se ti giri a guardare indietro, ti accorgi di aver dato molto e di non essere ancora sazio nel dare. Questa è la mia attitudine da sempre. Tanta forza per tutti in questo momento così difficile”. Nella foto, il cantante ha un viso giovane, senza alcuna ruga, con i capelli lunghi ed indossa un abito scuro. Lo sguardo, rivolto verso un altro orizzonte, accenna un sorriso.

Lo scatto ovviamente è stato molto apprezzato dai suoi seguaci, che hanno riempito di like il cantante. Per alcuni è stato come fare un salto nel passato.