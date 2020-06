Uomini e Donne, Nicola e Gemma da soli in casa: cosa è accaduto senza telecamere tra i due protagonisti della trasmissione.

Oggi, 5 giugno 2020, una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Sono le battute finali di questa stagione della trasmissione, che terminerà martedì 9 giugno. E anche l’appuntamento di oggi si è aperto con la ‘coppia’ del momento, quella formata da Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, alias Sirius. La conoscenza tra i due procede e, nella puntata di oggi, è stata trasmessa un’esterna che ha fatto molto discutere. Si, perché Nicola e Gemma si sono visti per una cena, a casa della dama. Una serata molto piacevole, durante la quale, all’improvviso, il 26 enne chiede ai cameraman di uscire, per restare solo con la Galgani. Cosa è accaduto tra i due a telecamere spente? Ecco cosa hanno raccontato in studio, durante la puntata di oggi!

Uomini e Donne, Nicola e Gemma da soli in casa: ecco cosa è accaduto tra i due senza telecamere

Un passo avanti importante, quello tra Gemma e Nicola. I due protagonisti del Trono Over si sono incontrati per una cena a casa di lei. Una serata speciale, durante la quale il cavaliere ha chiesto di restare solo con Gemma, senza le telecamere. Ma cosa è accaduto in quei momenti di assoluta privacy? Ebbene, nulla di eclatante. La prima ad entrare in studio è Gemma, che spiega che con Nicola non c’è stato nessun bacio, ma soltanto qualche abbraccio. La dama sembra essere parzialmente soddisfatta della serata e sottolinea come, da parte di Nicola, non ha percepito una particolare voglia di baciarla. Nicola, dal suo canto, motiva così la scelta di non aver baciato Gemma:”Mi trovo davanti una persona più grande di me, più matura, magari potrei trovarmi leggermente in difficoltà, è diverso da trovarmi davanti una ragazza della mia età, dove ti lasci più andare”. Ma se per il giovane Sirius il mancato bacio non sembra essere un grandissimo problema per il prosieguo della conoscenza, Gemma non sembra essere particolarmente soddisfatta della serata, che definisce ‘normale’.

Intanto, in studio, in molti non credono all’interesse di Nicola per Gemma, e pensano che sia proprio questo il motivo per il quale il cavaliere non ha avuto il desiderio di avvicinarsi a lei, nonostante fossero soli in casa. Prima tra tutte ad avere questo pensiero, l’opinionista Tina Cipollari. Come proseguirà la conoscenza tra Gemma e Nicola? I due riusciranno ad avvicinarsi? Non ci resta che attendere le prossime e ultime puntate della trasmissione!