Grande Fratello Vip, un amatissimo ex concorrente è diventato papà: l’annuncio social emoziona i fan, ecco di chi si tratta, tutti i dettagli.

Il Grande Fratello Vip è senza alcun dubbio uno dei programmi più seguiti del palinsesto di Mediaset. In questo lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la quarta edizione del reality, presentata da Alfonso Signorini, ha continuato ad andare in onda, tenendo grande compagnia e intrattenendo il pubblico, costretto in casa dalla pandemia. Insomma, il GF Vip è davvero amatissimo e molti dei suoi protagonisti hanno fatto appassionare la gente alle loro storie personali. E’ il caso di uno degli ex concorrenti della terza edizione del programma, che è appena diventato papà per la seconda volta: ecco di chi si tratta, l’annuncio e le foto arrivano direttamente dal suo profilo Instagram.

Grande Fratello Vip, un ex concorrente è appena diventato papà: ecco di chi si tratta, tutti i dettagli dell’annuncio

Il Grande Fratello Vip è un programma molto amato e la maggior parte dei suoi protagonisti ha fatto innamorare il pubblico, che anche dopo la fine del reality continua a seguire le vicende e la vita privata degli ex concorrenti. E’ il caso anche di Stefano Sala, modello ed ex grandissimo protagonista della terza edizione del GF Vip, che è appena diventato papà per la seconda volta. Sala, lo ricordiamo, è arrivato quarto nella sua edizione e ha fatto appassionare il pubblico per la sua particolare amicizia con Benedetta Mazza all’interno della casa. I due si sono molto avvicinati, nonostante Stefano fosse impegnato con la modella Dasha Dereviankina. L’amicizia con Benedetta sembrava aver minato il rapporto del modello con la fidanzata, ma dopo la fine del reality gli equilibri si sono ristabiliti. Stefano e Dasha hanno continuato la loro storia d’amore, mentre l’amicizia con Benedetta non è durata.

Dall’amore tra Stefano e Dasha è nato Damian, primo figlio della coppia. Sala, però, è già papà della piccola Sofia, nata dalla sua passata relazione con Dayane Mello. E’ stato proprio il modello ad annunciare la notizia della nascita di Damian, attraverso un emozionante post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha mostrato le foto del piccolo e di tutta l’equipe di medici e operatori sanitari che hanno aiutato Dasha. “E’ stata dura ma tranquilli, sto bene! Benvenuto piccolo Damian, ti amiamo già alla follia!”, ha scritto Sala.

Non è mancato, un ringraziamento speciale a tutti i fan e a medici, ostetriche e infermieri che hanno aiutato Dasha durante il parto: “Siete i mieri eroi”, ha scritto Stefano, dedicando infine qualche parola anche alla sua compagna, che ha definito “la migliore guerriera”.