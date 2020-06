Nek stupisce i suoi fan con un incredibile cambio di look

Avete notato anche voi l’incredibile trasformazione di Nek negli ultimi giorni su Instagram?

Filippo Neviani, in arte Nek, è un cantante molto famoso. Lo ricorderemo con delle hit come Laura Non C’è e tantissime altre canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana. Ma non solo. Negli anni il cantante si è anche fatto apprezzare per la sua devozione alla moglie, la sua forte e fervente religione e, non possiamo negarlo, per la sua bellezza. Ora però Nek ha fatto un cambio look che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta e le foto pubblicate su Instagram lo testimoniano.

Il cambio look di Nek

Come abbiamo anticipato Nek è diventato famoso per la sua voce, le sue canzoni pop melodiche con pizzichi di rock che entrano nella testa. Ma è anche apprezzato dal parterre femminile per la sua bellezza. Capello sale e pepe, occhi azzurri in cui perdersi e una barbetta sempre curata che lo accompagna da anni. O dobbiamo dire lo accompagnava? Già, perché il cantante ha nettamente rivoluzionato il suo look.

Il video di Perdonare la nuova canzone di Nek

Dalle foto postate su Instagram di Nek lo abbiamo infatti visto completamente sbarbato. O meglio, della sua barba è rimasto un vago ricordo di pizzetto e il capello selvaggio sembra aver preso il sopravvento. I fan hanno apprezzato il cambio look, che lo ringiovanisce tantissimo, ma soprattutto sono in attesa del nuovo disco.

Il nuovo album

“Il 29 maggio, come sapete, esce “Il mio gioco preferito – Parte seconda” – ha scritto Nek sui social quando ha annunciato l’uscita del disco, ma ha spiegato anche come sarà presentato l’album in questi giorni – In una situazione “normale” nei giorni a seguire ci saremmo incontrati e abbracciati di persona negli store, ma non è ovviamente possibile”. Una triste notizia, ma a cui ne segue una meravigliosa.

Nek infatti racconta che: “Abbiamo quindi deciso di inventarci un modo alternativo per incontrarci virtualmente: ci video chiameremo, io da casa mia e voi da casa vostra, staremo insieme, suonerò per voi, mi farete delle domande, e ci vedremo anche se a distanza”.