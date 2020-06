Pago e Serena Enardu, “Questi teatrini sono osceni”: il duro attacco arriva proprio da lei, ecco cosa è successo.

Prima a Temptation Island Vip, poi al Grande Fratello Vip. E, nella puntata di ieri, anche a Uomini e Donne! La storia infinita tra Pago e Serena Enardu tiene incollati i telespettatori da ormai quasi un anno. Dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation, i due erano riusciti a ritrovarsi, proprio nella casa del GF Vip 4. Ma, dopo alcuni mesi di apparente serenità, una nuova crisi. Il motivo? Alcune chat che Pago avrebbe trovato sul cellulare di Serena. Chat in cui il cantante avrebbe scoperto che tra la bellissima sarda e l’ex tentatore Alessandro c’era stato di più di quello che lui aveva saputo. Qualcosa di imperdonabile, per Pago, ma niente di così eclatante per Serena, che ha accusato il suo ex di sfruttare questa situazione per promuovere il suo nuovo libro e il nuovo disco. Ad essere d’accordo con questa ‘teoria’ è anche Karina Cascella, nota influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne. Attraverso le sue Instagram stories, la napoletana ha commentato la nuova rottura tra Pago e Serena, e, come sempre, non ha avuto peli sulla lingua. Scopriamo le sue parole.

Pago e Serena Enardu, “Questi teatrini sono osceni”: il duro attacco di Karina Cascella

Anche Karina Cascella ha voluto dire la sua sulla nuova separazione tra Pago e Serena Enardu. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer e opinionista nei programmi della D’Urso, si è espressa attraverso il suo Instagram su uno degli argomenti più chiacchierati del momento. Ebbene, sebbene in passato Karina avesse più volte sottolineato il suo pensiero negativo su Serena, stavolta la napoletana sembra non aver apprezzato il comportamento di Pago: “Lei ha sbagliato e anche tanto, ma se una persona decide di perdonare, o perdona e dimentica, mette un punto e riparte, o decide di lasciare la persona che si è comportata male e ricomincia”. Questo il pensiero di Karina, che si scaglia contro chi ha la necessità di raccontare nei dettagli le proprio vicende sentimentali e private. Ed è qui che parte una frecciatina poco velata: “Ma il motivo di tutti questi racconti morbosi qual è? Ah scusate, perché sono usciti il singolo e il libro! Io stavo cercando una giustificazione un po’ più profonda…E invece no, che fai non li pubblicizzi il singolo e il libro proprio in questo momento!?”. Parole pungenti quelle di Karina, che spiega come episodi come quello accaduto a Pago e Serena accadono a tutti, ma non c’è bisogno di raccontarlo: “Questi teatrini sono osceni, ne va della dignità di una persona e credo che Pago questa volta abbia toccato il fondo”.

Questo il pensiero, come sempre senza filtri, della bellissima Karina, che conclude augurandosi che Serena non continui ‘il teatrino’ rispondendo a Pago con una nuova intervista. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Siete d’accordo con le parole della Cascella?