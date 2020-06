Siparietto simpatico tra le sorelle Enardu: Serena ed Elga lanciano una frecciatina a Pago, dopo la rottura con l’ex tronista. Ecco di che si tratta.

E’ di nuovo al centro del gossip la storia tra Serena Enardu e Pago: dopo la clamorosa rottura a Temptation Island VIP, i due nella casa del Grande Fratello VIP si sono riappacificati. E’ successo negli ultimi giorni: tra loro sembra esser finita di nuovo. Pago ha rivelato di aver scoperto conversazioni tra l’ex tronista ed Alessandro Graziani, ex tentatore che fece scoppiare la loro storia nel villaggio. Pare sia chiusa definitivamente la storia tra il cantante, ex gieffino, e la Enardu: sui social Serena poche ore fa ha creato un simpatico siparietto con la sorella. Non è mancata una frecciata a Pago: ecco cosa è successo.

Serena Enardu, siparietto con Elga: la frecciata a Pago non passa inosservata

Serena ed Elga sono le gemelle Enardu che si sono fatte conoscere a Uomini e Donne. Tra di loro c’è sempre stato un rapporto davvero speciale e simbiotico: trascorrono tanto tempo insieme e quando è il momento si difendono sempre a vicenda. Quanto sta accadendo nella vita sentimentale di Serena è sotto gli occhi di tutti: lei però a testa alta ha deciso di proseguire per la sua strada, senza Pago, e sua sorella è sempre al suo fianco. Poche ore fa sui social è spuntato un siparietto divertente tra le due gemelle. “Ho visto che c’è una cosa che ti riguarda” dice Elga a sua sorella e mostra un piccolo libro che si intitola “Risposte d’amore“. Serena, scherzando replica: “A me deve capitare questo? Io le risposte le ho già”. Una volta aperto il libro, l’ormai ex di Pago si trova scritto: “E’ acqua passata“. Le sorelle sono scoppiate a ridere, facendo chiaramente riferimento alla storia tra Serena ed il cantante. L’ex tronista ha reagito proponendo un brindisi: “Sono i libri che scrivono le verità, facciamo un brindisi”.