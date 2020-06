Sonia Bruganelli, pioggia di complimenti sui social: quel dettaglio colpisce i fan; lo scatto su Instagram.

A differenza del marito Paolo Bonolis, la bellissima Sonia Bruganelli ama utilizzare i social. Il profilo Instagram della Bruganelli conta ben 554 mila followers, con i quali l’imprenditrice ama condividere foto e video delle sue giornate. Da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana, spesso in compagnia degli amori della sua vita, i figli Silvia, Davide e Adele. E, qualche ora fa, la bellissima sonia ha pubblicato uno scatto che non è passato affatto inosservato. Si tratta di uno zoom di una particolare parte del suo corpo…che ha letteralmente incantato i fan di Intagram. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito!

Sonia Bruganelli, pioggia di complimenti su Instagram: il dettaglio incanta i followers

Sonia Bruganelli è la splendida moglie di Paolo Bonolis. La coppia è amatissima e seguitissima, anche sui social. In particolare, tra i due è Sonia ad essere più ‘aperta’ al mondo virtuale. Il suo profilo Instagram è seguitissimo e ricco di contenuti interessanti. E proprio qualche ora fa, la Bruganelli ha pubblicato una foto che ha incantato i followers. In primissimo piano, gli occhioni blu di Sonia. Che ha mostrato ai fan i risultati del suo tattoo alle sopracciglia. Un risultato spettacolare, che mette ancora più in risalto lo splendido sguardo di Lady Bonolis. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto; lo sguardo di Sonia lascia tutti senza fiato. Tra i tantissimi likes e commenti al post, c’è anche quello dell’amica Flora Canto, che ironizza sul meraviglioso colore di occhi della imprenditrice:

Pioggia di complimenti per Sonia, che si conferma una delle donne più belle del mondo della tv. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete