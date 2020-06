Vasco Rossi e l’incredibile annuncio su Instagram per i suoi fan

Vasco Rossi pubblica una foto su Instagram in cui è al lavoro: nuovo album o scaletta aggiornata per i prossimi concerti?

I fan di Vasco Rossi quest’anno hanno ricevuto una brutta notizia. Per colpa dell’emergenza Coronavirus i concerti del rocker di Zocca sono stati cancellati. Come lui, anche tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno dovuto rimandare i tour nella speranza che, passata l’emergenza, si possa tornare alla normalità. Ora però i fan del cantante di Stupido Hotel sono pronti a rimettersi in marcia e a ricevere le belle notizie che il cantante ha condiviso con loro sui social.

Tutte le date dei nuovi live di Vasco Rossi

Sul sito ufficiale di vendita dei biglietti per i concerti di Vasco si legge che il rocker ha intenzione di rimanere “vivo, sano e lucido fino a giugno 2021”. È questa la data a cui sono stati rimandati tutti i suoi concerti che, come sempre, saranno qualcosa di epico. Le date del Vasco Non Stop Festival 2021 sono ormai ufficiali:

13 giugno 2021 • I-Days (Milano)

18 giugno 2021 • Firenze Rocks

22 giugno 2021 • Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

26 + 27 giugno 2021 • Rock in Roma (Circo Massimo)

Chi ha un biglietto acquistato per le date di questa estate potrà riutilizzarlo per i prossimi concerti live fissati per il 2021 di Vasco Rossi. Chi invece non potrà andare è autorizzato a rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma in cui ha acquistato il biglietto oppure richiedere il rimborso.

Vasco Rossi in studio ai tempi del Covid-19

L’annuncio di Vasco su Instagram

Intanto però il cantante, sul suo profilo Instagram ha avvisato i fan che è al lavoro. Non sappiamo se per un nuovo album o se per preparare al meglio le date dell’anno prossimo dei suoi concerti. Nella foto si vede Vasco con la mascherina insieme alla sua collaboratrice davanti ad un computer sul quale sembrano esserci delle canzoni proprio del rocker e un famoso album. Forse si sta preparando per aggiornare la scaletta e aggiungere dei nuovi brani ai suoi prossimi concerti?

Tutto è possibile, ma per ora i fan non possono far altro che attendere e rimanere sintonizzati sulle sue piattaforme per ricevere tutte le informazioni possibili.