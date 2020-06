Ecco chi saranno gli ospiti della prossima puntata di Verissimo in programma sabato 6 giugno alle ore 16.

Sabato 6 giugno è atteso un nuovo appuntamento di Verissimo, l’amato talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La splendida conduttrice regala ore di intrattenimento ogni sabato con interviste esclusive: a causa dell’emergenza Coronavirus le puntate che stanno andando in onda in questo periodo sono interviste passate oppure vanno in onda video messaggi inediti di personaggi della tv. Sono già tantissimi i VIP che hanno raccontato, con un video registrato da casa loro e mandato in onda a Verissimo, come stanno trascorrendo questo particolare periodo. Chi vedremo sabato 6 giugno? Prima di tutto ci sarà una reunion davvero incredibile: il 4 giugno Beautiful compie 30 anni. I protagonisti della famosa serie televisiva, per l’occasione, si riuniranno a Verissimo in esclusiva mondiale. Ma chi saranno gli altri ospiti del talk show? Ve li sveliamo subito!

Verissimo, 6 giugno: dalla ‘reunion’ di Beautiful a Ilary Blasi, tutti gli ospiti della puntata

Sabato 6 giugno andrà in onda, come si consueto, l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin attraverso i social del talk show ha annunciato che ci sarà un’esclusiva mondiale nella sua prossima puntata. Proprio così: in occasione dei 30 anni di Beautiful, gli attori protagonisti della serie tv si riuniranno nel salotto della Toffanin! Ridge, Brooke, Eric e Stephanie del famoso ‘Beautiful’ festeggeranno insieme a Verissimo i trent’anni di messa in onda in Italia.

Non saranno gli unici ospiti della puntata però: la pagina ufficiale social del programma di Canale 5 ha fatto sapere che a ‘Verissimo, le storie’ interverranno altri famosissimi ospiti tanto amati dal pubblico italiano. Ilary Blasi è una delle protagoniste del talk show di sabato: “Una donna solare, una mamma speciale e una grande amica di #Verissimo… Ilary Blasi. Vi aspettiamo sabato alle 16.00 su Canale 5” scrive la pagina Instagram del programma. Sabato 6 giugno andrà in onda anche l’intenso racconto di Michelle Hunziker ed anche la storia di Melissa Satta. Dal figlio Maddox all’amore per la sua famiglia: la showgirl ha tanto da svelare. E poi un famoso attore, considerato tra i più belli d’Italia: parliamo di Walter Nudo! Sarà una puntata da non perdere.