Veronica Peparini e Andreas Muller, splendida notizia: l’annuncio su instagram emoziona e rende felici i fan, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono davvero una coppia amatissima e super seguita dal pubblico. I due si sono conosciuti ad Amici 16, edizione vinta dal ballerino marchigiano. Tra i suoi insegnanti, anche la Peparini, che dopo la fine del programma è diventata anche la sua compagna di vita. Nonostante la loro grande differenza d’età, i due sono felici e sempre più innamorati, come dimostrano anche le foto e i video che pubblicano sui social. In queste ultime settimane si è parlato molto di una possibile gravidanza di Veronica o di eventuali nozze della coppia, che però ha smentito entrambe le notizie durante una diretta Instagram. Ora, invece, è arrivata una splendida notizia che rigurda Andreas e la Peparini. Ad annunciarla, sono stati i diretti interessati, che hanno pubblicato un video sul profilo Instagram di Veronica, mandando letteralmente in delirio i loro fan. Volete sapere di cosa si tratta? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Veronica Peparini e Andreas Muller, splendida notizia: ecco l’annuncio della coppia su Instagram, fan in delirio

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno fatto davvero felici i loro fan con uno splendido annuncio pubblicato sui loro profili Instagram ufficiali. Nell’ultimo periodo in tanti hanno pensato a una gravidanza di Veronica o a un imminente annuncio di nozze. Ma no, non si tratta di questo. La verità è che Andreas e Veronica hanno scritto un libro, che uscirà presto in tutta Italia. Un libro che racconta la loro storia d’amore, incoraggiando le persone a non sentirsi bloccate o limitate dagli schemi. “L’amore non è un numero”, questo il titolo dell’opera letteraria della coppia, che ha pubblicato un simpatico ed emozionante post per annunciarne l’uscita. Nel video in questione, i due hanno detto di avere un annuncio importante da fare: “Veronica non è incinta e non stiamo per sposarci, almeno per ora”, ha subito simpaticamente specificato Andreas, che ha poi mostrato insieme alla sua compagna la copertina del libro che hanno scritto. “Lo abbiamo fatto principalmente per le persone che ci sostengono, ma anche per quelli che non ci conoscono. Per dare forza a tutte le persone che sono bloccate dagli schemi, in amore o in altri ambiti”.

Il libro della coppia uscirà il 9 giugno in tutte le librerie, ma può essere già preordinato in tutti gli store online. Siete felici di questo incredibile annuncio?