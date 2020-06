Wanda Nara seduce i follower: body scollato per lo scatto in bianco e nero

Wanda Nara seduce i follower con uno scatto in bianco e nero postato sul suo account Instagram: la compagna di Icardi indossa un body molto scollato

Wanda Nara in pochi anni è riuscita a dividere l’Italia: da una parte chi la ama, dall’altra chi la odia. La donna argentina arrivò nel nostro paese come compagna di Maxi Lopez, ex calciatore del Catania e dell’Udinese. Ben presto, però, si rese protagonista di un triangolo che ha fatto parlare le pagine dei settimanali di gossip. La Nara lasciò il compagno e si fidanzò con il miglior amico di lui, il calciatore ex Sampdoria ed Inter Mauro Icardi. Da allora, Wanda e Maurito sono una delle coppie più belle del mondo del calcio. La Nara è diventata anche la sua agente e anche con questo nuovo ruolo è stata al centro di numerose polemiche. L’agente argentina ha esordito anche nella televisione italiana, lavorando prima a Tiki Taka e poi come opinionista del Grande Fratello Vip. Proprio grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini, Wanda è riuscita a riscattare la sua immagine. Oggi sono più quelli che la amano rispetto a quelli che la odiano. Il futuro della famiglia Icardi, però, sembra essere lontano dall’Italia: Mauro, infatti, ha trovato l’accordo con il PSG e potrebbe restare a lungo in Francia. La Nara, invece, continuerà a lavorare in Italia. Presto arriverà una nuova edizione del reality show di Canale 5.

Wanda Nara seduce i follower: body scollato e foto in bianco e nero

Wanda è molto seguita anche sui social network. Su Instagram, ad esempio, conta oltre sei milioni e mezzo di seguaci, un numero che fa invidia alle altre wags. Il suo profilo è molto seguito e le sue foto, sempre molto seducenti, sono piene di like. Proprio oggi pomeriggio, la compagna di Icardi ha sedotto i suoi seguaci con uno scatto in bianco e nero. La Nara indossava un body abbastanza scollato, che a stento riusciva a trattenere le sue forme. La foto in poche ore ha raggiunto migliaia e migliaia di like, divenendo virale sulla home del popolare social network. Numerosi anche i commenti dei fan, sia dall’Italia che dall’Argentina. Molti confessano di avere un debole per l’agente argentina.

Con il ritorno del Grande Fratello Vip, la Nara avrà l’opportunità di mostrare tutta la sua bellezza in prima serata su Canale 5. Oltre all’aspetto estetico, però, grazie al reality show la Nara potrà dimostrare, come ha fatto nella recente edizione, anche il suo lato umano, che a Tiki Taka era stato un po’ oscurato.