Chi è Amaurys Perez: età, carriera e il dramma raccontato a Vieni da Me

Chi è Amaurys Perez: ecco cosa occorre sapere sul campione di pallanuoto, a partire dalla carriera fino all’inedito dramma raccontato a Vieni da Me.

Una nuova puntata di Ciao Darwin è pronta a farci compagnia in questo sabato sera di inizio Giugno. Al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento, Paolo Bonolis è pronto a regalare un sabato sera all’insegna del divertimento, ma soprattutto di tantissime risate. Gli occhi puntati saranno, come sempre, su Madre Natura. Ma non solo. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, anche le due squadre che si ‘sconteranno’ questa sera, sono davvero incredibili. Da una parte, infatti, abbiamo la categoria dei ‘Brutti, capitani da Franco Pistoni, conosciuto al pubblico per il suo ruolo da attore, ma anche per il suo ruolo da ‘Lo Iettatore’ ad Avanti un Altro. Dall’altra parte, invece, abbiamo la categoria dei ‘Belli’ che non poteva essere capitanato da altra persona se non da lui: Amaurys Perez. Apprezzatissima stella della pallanuoto, il cubano decanta di un successo davvero strepitoso. Ma cosa sappiamo su di lui? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa. Partiremo, quindi, dalla sua età, carriera, vita privata ed, infine, un inedito dramma svelato a Vieni da Me.

Amaurys Perez, chi è: età, carriera ed Instagram

Amaurys Perez è nato a Camaguey, la terza città più grande dell’isola di Cuba, nel 1976. Sin da piccolino, coltiva la sua più grande passione: il pallanuoto. Tanto è vero che, dopo essersi laureato in Scienza Motorie, lo rendo il suo vero e proprio lavoro. Dapprima in Spagna ed, in seguito, in Italia, il bel cubano cavalca l’onda del successo. Dal 2004 al 2007, infatti, gioca a Cosenza. Tra il 2007 e il 2010, gioca Salerno e a Nervi. Dal 2010 al 2012, a Posillipo. Ed, infine, dal 2012 milita in una società napoletana ‘Carpisa Yamamay Acquachiara’. Ma non è affatto finita qui. Dopo il matrimonio, di cui vi parleremo dopo, Amaurys ottiene la cittadinanza italiana. E così può ‘arruolarsi’ nella Nazionale azzurra. Con la quale, quindi, vince la medaglia d’argento nella World LeagueI Mondiali nel 2011. Ed, infine, nel 2012, ottiene l’argento olimpico a Londra e il bronzo nella World League disputata ad Almaty. Insomma, una carriera sportiva davvero da invidiare. Ma credete sia tutto? Nient’affatto! Anche dal punto di vista televisivo, il bel Perez non si è fatto mancare nulla. Non soltanto, infatti, viene scelto come concorrente di Ballando con le Stelle, ma nel 2013, partecipa a L’Isola dei Famosi, classificandosi al terzo posto. Ed, in seguito, prenderà parte a due game show diversi: Stasera tutto è Possibile e Caduta Libera.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, Amaurys è felicemente sposato. Nel 2006, infatti, il bel cubano è convolato a nozze con Angela Rende, una bellissima insegnante calabrese. I due attualmente sono felicemente sposati ed hanno tre splendidi bambini.

Il dramma inedito a Vieni da Me

Era il 2018 quando Amaurys Perez e sua moglie Angela Rende sono stati i protagonisti di un’emozionante intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo. È proprio in quest’occasione che la coppia ha potuto raccontare un vero e proprio dramma.

Sebbene adesso siano genitori di tre splendidi bambini, a Vieni da Me, Amaurys ed Angela hanno raccontato di aver subito sei aborti. Da quando si sono sposati, sono riusciti ad avere il primo figlio soltanto 4 anni dopo. Nel 2010, infatti, è nato il piccolo Gabriel. Tuttavia, le parole utilizzate dalla coppia da Caterina Balivo descrivono alla grande la sofferenza di quei tempi. Nel salotto pomeridiano, infatti, i due hanno raccontato di aver provato di tutto. E, soprattutto, di essere stati realmente intenzionati ad adottare.