Amici Speciali, Stash pubblica la prima foto con la sua fidanzata: boom di likes per lo scatto di coppia.

È andata in onda ieri sera la quarta e ultima puntata di Amici Speciali. Una finale ricca di emozioni, in cui a trionfare è stato Irama. Il cantante ha condiviso il premio’, simbolico, con il secondo classificato, Michele Bravi, a conclusione di una serata ricca di talento e solidarietà. E, durante la diretta di ieri, non sono mancati i colpi di scena. Uno splendido e inaspettato annuncio è arrivato proprio ieri sera, durante i primi minuti della puntata. Protagonista di questo momento emozionante è stato Stash, il leader dei The Kolors. Maria De Filippi lo ha chiamato al centro dello studio, gli ha donato una catenina, e ha mandato in onda un filmato che ha sciolto tutti: le immagini di un’ecografia. Stash sta per diventare papà! E la sua splendida fidanzata si chiama Giulia Belmonte. Fino a ieri, i due avevano tenuto la loro storia lontana dai riflettori e dal mondo social,ma proprio poco fa il napoletano ha pubblicato il suo primo scatto in compagnia della sua bellissima Giulia. Guardiamolo insieme!

Stash dei The Kolors pubblica la prima foto con la sua fidanzata Giulia: lo scatto emoziona i fan

Stash sta per diventare papà per la prima volta. La notizia è stata data in diretta ieri, nel corso dell’ultima puntata di Amici Speciali. Una gioia immensa per il leader dei The Kolors, vincitori dell’edizione del 2015 del talent show di Maria De Filippi. Ma dopo lo splendido annuncio, tutti si sono chiesti: chi è la sua compagna e futura mamma? Ebbene, il nome è spuntato poco dopo. Si tratta della bellissima Giulia Belmonte, che proprio ieri durante la puntata ha ricondiviso nelle sue storie le immagini dell’ecografia pubblicate da Stash. Quest’ultimo, pochissimo fa, ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i fan. Si tratta della prima foto di coppia con la sua Giulia. Uno scatto tenero ed emozionante, che è stato invaso dai likes e commenti dei fan. Date un’occhiata:

Guadiamo avanti, scrive Stash nella didascalia allo scatto, in cui tiene tra le sue braccia la sua compagna. Sullo sfondo, un meraviglioso tramonto al mare. Uno scatto che ha letteralmente scatenano il web: una pioggia di cuoricini e auguri ha invaso il post del cantante. E noi non possiamo che unirci all’ondata di affetto dei fan, mandando i nostri più cari auguri ai futuri genitori!