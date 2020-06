Bar Refaeli, compleanno scatenato: costume leopardato e finale a sorpresa

Compleanno scatenato per Bar Refaeli: la modella ha festeggiato i 35 anni con un costume leopardato e con un finale a sorpresa

Bar Refaeli è una modella e conduttrice televisiva, oltre ad essere tra le donne israeliane più belle. La sua carriera inizia molto presto, a 14 anni, quando firma il primo contratto per un’agenzia di moda. Nel 2000 vince il concorso israeliano “Model of the Year“. Per tre anni consecutivi, dal 2007 al 2009, è la donna copertina di Sport Illustrated Swimsuit Issue. Nel 2008, inoltre, debutta anche come conduttrice televisiva. Il 29 gennaio 2012 è stata ospite al Chiambretti Sunday Show su Italia 1: si tratta della sua prima apparizione nella televisione italiana. Il 13 del 2013 ha partecipato come ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. In patria ha condotto anche X Factor e l’Eurovision Song Contest.

Bar Refaeli, compleanno scatenato in costume

La modella e conduttrice israeliana è nata il 4 giugno 1985 e giovedì ha festeggiato i suoi 35 anni. Un compleanno veramente scatenato: la Refaeli ha festeggiato insieme alle sue amiche, in costume e con balli scatenati a bordo piscina. La modella israeliana indossava un costume leopardato, un fisico asciutto, una linea invidiabile, nonostante abbia partorito da poco il suo terzo figlio, David. Il costume riesce a tenere a fatica le curve della Refaeli, che balla e si diverte insieme alle sue amiche.

La sera, invece, la festa è più sobria, ma riserva una sorpresa nel finale. Via il costume, dentro un abito elegante e il party continua a bordo piscina con musica e tanto divertimento. Le amiche riservano una sorpresa alla modella: prima la adornano con una coroncina di fiori e una fascia da reginetta di bellezza, ma poi, quando meno se lo aspetta, la spingono nell’acqua per un tuffo di mezzanotte. Un compleanno che la Refaeli difficilmente dimenticherà.