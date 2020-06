Consigli utili per avere dei capelli perfetti al mare: ecco come proteggere la chioma e renderla luminosa e sana d’estate!

E’ iniziata la stagione del mare e del sole: le donne soprattutto ci tengono a curare la loro pelle nel periodo in cui ci si espone ai raggi UV. Oltre alla cura della pelle con creme solari ed idratanti, è bene anche fare attenzione ai capelli d’estate: il sole tende a sbiardirli o a farli scolorire, mentre la salsedine li secca e li increspa. I raggi UV danneggiano la cuticola e rendono i capelli estremamente fragili, ovvero spezzati e con doppie punte. Inoltre le alte temperature e l’umidità tendono ad aumentare la produzione di sebo! Nessuna paura: si possono avere capelli estremamente luminosi e sani seguendo qualche piccola accortezza: ecco per voi consigli su come proteggere i vostri capelli durante l’estate.

Capelli al mare, come proteggerli: consigli per avere una chioma luminosa e sana d’estate

Il sole e la salsedine possono rovinare i vostri capelli d’estate: niente paura, esistono tanti rimedi e perfetti consigli su come avere dei capelli luminosi e morbidi anche se le temperature sono alte e se i capelli risultano secchi, crespi e fragili per colpa della salsedine! Prima di partire per le vacanze fa bene fare una visita al parrucchiere: alcuni esperti rivelano che il pigmento è uno scudo protettivo, a patto che si punti a nuance naturali. Quindi sì al colore prima dell’estate! Inoltre esistono trattamenti urto che assicurano proteine e vitamine per i vostri capelli e possono aiutarli a non stressarsi o seccarsi in pieno periodo estivo. Sempre dal parrucchiere conviene dargli una spuntatina prima di partire: le doppie punte sono le nemiche delle donne perchè indeboliscono il capello e potrebbero contrastare la crescita. Aggiungere inoltre al vostro ‘borsello da viaggio’ spray solari per i capelli è fondamentale! Evita di utilizzare piastre e phon ad alte temperature: se fa molto caldo, puoi anche farli asciugare all’aria, magari tamponandoli prima con un’asciugamano in microfibra. Per lo shampoo invece? E’ consigliabile usare prodotti idratanti o senza solfati e mai acqua troppo calda.

Questi sono i consigli su come proteggere i capelli dal sole durante l’estate: si può avere una chioma sana e luminosa da giugno a settembre facendo attenzione a queste piccole accortezze!