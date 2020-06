Sembrerebbe ufficiale la conduzioni di Antonella Clerici a Casa del Bosco: ecco svelati le prime anticipazioni e, soprattutto, i primi ospiti.

Siete pronti al suo ritorno? Noi decisamente si! Antonella Clerici, dopo alcuni anni di totale assenza sul piccolo schermo, è pronta ad incantare ed entusiasmare tutti i suoi adorati sostenitori. A darcene notizia, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata la diretta interessata in uno dei suoi recentissimi interventi per Domenica In. Adesso, però, sembrerebbe essere proprio ufficiale. Secondo Davide Maggio, l’Antonellina nazionale è pronta a ritornare in Rai con un programma studiato ad hoc per lei. Parliamo, come svelato anticipatamente, de Casa del Bosco. Ecco, ma in che cosa consiste? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Casa nel Bosco, il nuovo programma di Antonella Clerici: le anticipazioni

Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che Antonella Clerici sia pronta a fare il suo ritorno in Rai con un programma studiato ad hoc per lei. Seppure la notizia non sia stata ancora confermata dalla diretta interessata, sembrerebbe che, dopo numerosi anni di successo, La Prova del Cuoco verrà completamente cancellata. E che, al suo posto, ritornerà l’Antonellina nazionale con un programma tutto suo. Questo, come dicevamo precedentemente, si intitola Casa nel Bosco ed è ambientato, come raccontato in un nostro articolo, all’interno della sua casa in campagna dove vive con sua figlia Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone. Ma non è affatto finita qui. Perché Davide Maggio ha fatto molto di più. Ed è riuscito, infatti, a svelarne le prime anticipazioni. Stando a quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che il nuovo programma di Antonella Clerici sia diviso in tre parti:

In questa prima parte, si dovrebbe parlare di prodotti alimentari e, soprattutto, dei prodotti dell’orto della bella Clerici presso la sua dimora; Nella seconda parte, invece, assisteremo un ritorno alle origini della conduttrice: Antonella ai fornelli; Nell’ultima parte, infine, ci sarà un vero e proprio collegamento da Roma. Dove, tra l’altro, ci saranno Anna Moroni ed altri chef più che rinomati.

Insomma, queste sembrerebbero essere le prime anticipazioni che Davide Maggio ha svelato de Casa nel Bosco, il nuovo programma di Antonella Clerici. Un programma che, ammettiamolo, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi imbattibile, vero?