Chiara Ferragni, esperienza da brividi in montagna: Fedez la riprende proprio in quel momento, ecco cosa ha fatto l’influencer, il video è imperdibile.

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero una coppia incredibile. Super seguiti sui social, dove contano milioni di followers, i due sanno sempre come far impazzire i loro fan. Entrambi, infatti, amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda e spesso e volentieri pubblicano video imperdibili dei loro siparietti di coppia e delle loro simpatiche gag. Non mancano anche scherzi tra i due, talvolta anche pesanti, che fanno divertire i loro fan e dimostrano la loro enorme complicità. In questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, i Ferragnez sono stati più attivi del solito sui social e hanno anche organizzato un’importante raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano, permettendo la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva. Ora che le cose stanno man mano tornando alla normalità, la coppia si è concessa un week end fuori porta, sull’Isola Madre del Lago Maggiore. Un posto bellissimo, dove i Ferragnez si stanno rilassando e divertendo in compagnia di alcuni familiari e amici. Poco fa Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video imperdibile di sua moglie, che si è lanciata in un’avventura da brividi: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni si lancia in un’esperienza da brividi in montagna: Fedez la riprende proprio in quel momento

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di relax e divertimento sul Lago Maggiore, in un posto davvero splendido, come dimostrano le foto e i video che la coppia pubblica costantemente sui social per tenere sempre aggiornati i fan. Poco fa Chiara si è lanciata in un’avventura davvero da brividi, alla quale Fedez non si è sentito di unirsi. L’influencer si è cimentata nel cosiddetto ‘volo dell’angelo’. Una pratica davvero mozzafiato, che permette di ‘volare’ da una montagna all’altra appesi a un filo metallico, con tutte le precauzioni e le attrezzature del caso. Un’esperienza davvero mozzafiato, che Chiara ha voluto provare, con il sostegno morale del marito, che ha preferito non farlo: “Questa cosa non è per me”, ha spiegato Fedez nelle sue storie Instagram. Il rapper ha ripreso sua moglie prima e durante il lancio, facendo poi un montaggio con le sue stories. Le immagini mostrano quindi la tensione di Chiara prima del lancio, mentre suo marito la prende in giro e la fa ‘arrabbiare’. Poi ci sono i video che lei ha fatto durante il volo con la sua GoPro, che si alternano a quelli di Fedez che invece è rimasto seduto ad aspettarla.

Il video finale è davvero imperdibile ed è diventato subito virale sul web, ottenendo centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.