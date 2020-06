Chiara Nasti sconvolge i followers: video in costume in riva al mare

Chiara Nasti sconvolge i followers: il video in costume in riva al mare è da capogiro, ecco come si è mostrata l’influencer, Instagram in delirio.

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite in Italia. Il suo profilo Instagram ad oggi conta ben 1 milione e 700mila followers. Un numero non da poco, che dimostra l’enorme notorietà della bella campana, sempre pronta ad aggiornare i suoi fan su tutto quello che fa. Chiara, infatti, ha un rapporto molto aperto con chi la segue e condivide tutto quello che le succede. Spesso risponde alle domande e alle curiosità dei suoi followers tramite delle sessioni di domande e risposte su Instagram, lasciandosi andare anche ad alcune confessioni o anche a rivelazioni sulla sua vita sentimentale, che è sempre sotto i riflettori. Non solo, però, perché Chiara usa i suoi canali social anche per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Il suo fisico è davvero da capogiro e le sue forme esplosive fanno impazzire i fan. Poco fa, ad esempio, l’influencer ha postato un video in cui è in costume in riva al mare. Le immagini sono davvero mozzafiato: scopriamole insieme!

Chiara Nasti sconvolge i followers: ecco il video in costume che ha appena pubblicato su Instagram

Chiara Nasti sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella influencer napoletana è sempre pronta a pubblicare nuove foto o video che mettono in evidenza il suo fisico scolpito e le sue forme da urlo. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un video davvero imperdibile, in cui è in costume e passeggia in maniera seducente in riva al mare. Vista la bella giornata, infatti, Chiara ha deciso di andarsene un po’ in spiaggia a prendere il sole. Per l’occasione ha indossato un costume davvero minuscolo, che a stento riesce a coprire le sue forme esplosive. Un costume due pezzi rosa, che esalta il suo fisico mozzafiato e le permette di mostrare tutta la sua bellezza. Nel video che ha postato poco fa, Chiara passeggia in riva al mare, quasi come se stesse facendo una piccola sfilata, mostrando prima la schiena e poi il davanti e facendo impazzire letteralmente i fan per il suo corpo da urlo.

Inutile dire che il video è diventato virale in pochissimo tempo, ottenendo subito centinaia di migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti da parte dei fan dell’influencer, completamente in delirio per la sua incredibile bellezza.