Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro, brutta disavventura nella Valle dei Templi di Arigento: l’influencer mostra le ferite in un video pubblicato su Instagram.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e proprio nella casa più spiata d’Italia è nato il loro amore, che prosegue ancora oggi a gonfie vele, soprattutto da quando la coppia si è ricongiunta dopo tre mesi di lontananza dovuti al lockdown per l’emergenza Coronavirus, che non permetteva fino a pochi giorni fa di muoversi liberamente da un Regione italiana all’altra. Da quando Paolo è volato in Sicilia dalla sua compagna, i due sono inseparabili e tengono costantemente aggiornati i loro tantissimi fan sui social. Il profilo Instagram di Clizia, in particolare, è pieno di foto e video della coppia, che si sta dividendo tra relax, divertimento e momenti romantici. I due stanno facendo anche delle passeggiate a sfondo culturale, che in una terra come la Sicilia non possono assolutamente mancare. Oggi, ad esempio, sono stati nella meravigliosa Valle dei Templi di Agrigento, ma sono stati protagonisti di una disavventura. Clizia ha rischiato davvero di farsi male e ha mostrato in un video le sue ferite: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono insieme da diversi giorni e stanno trascorrendo un periodo stupendo in Sicilia, dove alloggiano in due case diverse ma cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, dividendosi tra mare, divertimento e relax. Oggi la giornata è stata dedicata invece alla cultura. La coppia si è recata alla Valle Dei Templi di Agrigento per fare un tuffo nell’antica Grecia. Tanti i video e le foto che entrambi hanno condiviso sui propri profili Instagram. Uno in particolare, però, ha catturato l’attenzione di tutti. Clizia, infatti, ha avuto un incidente mentre cercava di fare una foto insieme a Paolo. L’influencer è caduta probabilmente dalle spalle del fidanzato e si è ferita al gomito e alla gamba. E’ stata lei stessa a mostrare le sue ferite in un video pubblicato su Instagram, nel quale ha scherzato con il suo compagno: “Paolo ha cercato di eliminarmi”, ha scritto l’ex gieffina nella didascalia del video.

Niente di grave, fortunatamente, ma comunque una brutta disavventura per l’influencer, che ha rischiato di farsi davvero male.