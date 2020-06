Chi saranno gli ospiti della puntata di Domenica In del 7 Giugno? Ecco tutte le anticipazioni e tutti i loro nomi: appuntamento imperdibile.

Siamo quasi giunti alla fine di questa strepitosa stagione di Domenica In. Seppure con qualche drastica modifica a causa dell’emergenza Coronavirus, Mara Venier è stata, ancora una volta, la protagonista indiscussa del suo show della Domenica Pomeriggio. L’ultimo appuntamento, come raccontato in un nostro recente articolo, è previsto per il 28 Giugno. Ed è per questo motivo che, in queste ultime puntate, la conduttrice televisive sta regalando delle emozioni davvero incredibili. E lo farà, senza alcun dubbio, anche con la puntata di domani 7 Giugno. Ecco, a proposito di questo, ma chi sono gli ospiti che, da collegamento video, si racconteranno alla zia Mara? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Domenica In, appuntamento imperdibile del 7 Giugno: tutti gli ospiti

Seppure con una frattura al piede a causa di una rovinosa caduta per le scale, Domenica 7 Giugno, Mara Venier sarà ugualmente al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo Domenica In. Seppure con il gesso attaccato alla sua gamba, quindi, la conduttrice televisiva ce la metterà tutta per regalare più di due ore di sano e puro divertimento al suo tanto caro ed amato pubblico italiano. L’appuntamento è al solito orario, sappiatelo. Dalle ore 14 circa fino alle 17:20, una nuova puntata di Domenica In renderà più leggera e divertente l’ora di pranzo. Ecco, la domanda, però, adesso sorge spontanea: chi saranno gli ospiti che, nel corso di questo appuntamento, si racconteranno alla conduttrice televisiva? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamoli insieme:

Renzo Arbore;

J-Ax: a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, il rapper, senza alcun dubbio, ci delizierà con la sua meravigliosa voce;

a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, il rapper, senza alcun dubbio, ci delizierà con la sua meravigliosa voce; Alberto Matano;

Luciana Littizzetto;

Enzo Miccio.

Insomma, degli ospiti davvero incredibili, c’è da ammetterlo. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre a dedicare ampio spazio al divertimento e tanto altro ancora, la zia Mara darà importante comunicazioni sul Coronavirus con il professore Francesco Le Foche. Dite la verità: è o non è un appuntamento imperdibile?