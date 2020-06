Elettra Lamborghini, spunta la foto da bambina: ecco com’era la cantante tanti anni fa e com’è cambiata nel tempo, tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Il suo ultimo singolo ‘Hola Kitty’, in collaborazione con i dj Lassa e Bizzey, è già un tormentone estivo, come dimostrano le tantissime stories che i suoi fan le inviano, nelle quali si scatenanto sulle note del suo pezzo. Sempre molto presente e attiva anche sui social, Elettra aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da oltre 5 milioni e mezzo di followers, pubblicando ogni giorno foto e video che mettono in evidenza tutta la sua bellezza, e raccontando anche ai suoi fan tutto quello che fa, compresi i dettagli sulle future nozze con il fidanzato Afrojack e tutte le avventure e le disavventure che le capitano. Qualche giorno fa la Lamborghini ha presentato ai suoi followers la mamma, Luisa Peterlongo, facendole degli auguri speciali per il suo compleanno. Poco fa, invece, ha condiviso uno scatto di quando lei era bambina, lasciando tutti a bocca aperta: ecco com’era tanti anni fa e com’è cambiata nel tempo.

Elettra Lamborghini, spunta la foto da bambina: ecco com’è cambiata nel tempo, tutti i dettagli

Elettra Lamborghini è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa, dai momenti belli ed emozionanti a quelli più tristi e nostalgici. Non ci sono segreti, insomma, tra la cantante e la sua enorme schiera di seguaci, che ogni giorno aspettano le sue storie Instagram per essere aggiornati su tutto quello che le succede. Poco fa, ad esempio, la Lamborghini ha deciso di mostrare ai suoi fan com’era da bambina, pubblicando nelle sue stories uno scatto del passato: “Io alcuni anni fa”, ha scritto nella didascalia della foto, aggiungendo anche una faccina divertita alle sue parole. L’immagine è davvero tenerissima, in particolare per l’espressione del viso di Elettra, che guarda nell’obiettivo con i suoi splendidi occhi azzurri. Volete sapere quanto è cambiata la Lamborghini nel tempo? Beh, la risposta è semplice: quasi per niente! La cantante è perfettamente riconoscibile e il suo viso è quasi uguale a quello di oggi, così come la sua espressione.

Di sicuro i suoi fan saranno impazziti alla vista di questo scatto, perché dimostra tutta la spontaneità e la simpatia di Elettra. Caratteristiche che, a quanto pare, la cantante aveva già fin da bambina.