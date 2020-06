A poche ore dall’inizio dell’ultima puntata di Amici Speciali, Giordana Angi ha condiviso con i suoi fan uno splendido annuncio a sorpresa.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici 18, Giordana Angi ha cavalcato la creste dell’onda. Voce di numerosi singoli di successo, la cantante romana vanta di un seguito davvero clamoroso. Anche su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la giovanissima Giordana decanta di un numero di followers più che alto. Con i quali, tra l’altro, non perde mai occasione di poter comunicare. Seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare, la Angi condivide spesso e volentieri splendidi annunci a sorpresa. Non soltanto, quindi, foto con sua mamma o tanto altro ancora, ma anche notizie che riguardano il suo lavoro. E che, com’è giusto che sia, rendono più che entusiasti i suoi fan. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, a poche ore dall’ultima puntata di Amici Speciali, Giordana ha voluto condividere uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

Giordana Angi, l’annuncio a sorpresa prima di Amici Speciali

A poche ore dall’inizio dell’ultimo imperdibile appuntamento con Amici Speciali, Giordana Angi ha voluto condividere uno splendido annuncio a sorpresa con i suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante romana è sempre molto attiva. E, per questo motivo, non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi fan. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, a poche ore dal quarto appuntamento del talent, Giordana ha reso partecipi i suoi followers di una notizia davvero tanto attesa. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Dite la verità? Aspettavate questa notizia con ansia, vero? Ebbene si. Da Lunedì 14 Giugno, da come si può chiaramente leggere dal messaggio riproposto in alto, uscirà online il video di ‘Amami Adesso’, il nuovo singolo di Giordana Angi che, senza alcun dubbio, si dimostrerà un vero e proprio successone. Noi non vediamo l’ora, voi?