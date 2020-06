Ida Platano, parole che spiazzano: è di nuovo in crisi con Riccardo?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo in crisi? Le parole dell’ex dama di Uomini e Donne spiazzano: ecco cosa ha scritto su Instagram

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. La loro relazione, nata nello studio di Maria De Filippi, è sempre stata molto tribolata. I due decisero di mettere alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island e alla fine del percorso uscirono insieme dal programma. Il reality show, però, non ha aiutato totalmente la coppia, che ancora oggi continua a vivere periodo di crisi. Ida e Riccardo di recente hanno trascorso anche il periodo di quarantena insieme e si spera che questa convivenza ‘forzata’ abbia potuto giovare alla coppia.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo in crisi?

Dopo il periodo di quarantena, Ida e Riccardo si sono nuovamente separati. L’ex dama di Uomini e Donne nelle ultime ore ha pubblicato alcune stories su Instagram abbastanza criptiche. Prima ha pubblicato la canzone di Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono“, con la frase: “Si fermano un istante per piangere, poi sollevano il capo e riprendono la strada. Sono maestre di dignità le donne“; poi ha pubblicato un’altra stories con una frase di David Grossman, parole che hanno spiazzato i fan: “La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole non sono i fiori i regali. È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo non importa se è stata un’ora o una vita“.

Ida e Riccardo sono nuovamente in crisi? Le ultime stories pubblicate dalla dama su Instagram sembrerebbero presagire nulla di buono. Al momento, però, non possiamo ufficializzare alcun periodo di crisi. Si attendono le parole dei diretti interessati.