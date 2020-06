Irama dopo la vittoria ad Amici Speciali: le prime parole su Instagram

Pochissime ore dopo la sua vittoria ad Amici Speciali, Irama ha rotto il silenzio su Instagram: ecco le sue prime parole ai followers.

È stato il vincitore di Amici Speciali, Irama. Dopo un percorso durato 4 puntata e, soprattutto, dopo un ultimo duello davvero formidabile con Michele Bravi, la voce di ‘Mediterranea’ si è aggiudicato il titolo di vincitore. Così come la restante parte del cast del talent, anche l’ex vincitore di Amici 17 è riuscito ampiamente a dimostrare il suo talento sul famoso palco di canale 5. Con delle esibizioni davvero da urlo, infatti, Filippo è riuscito a conquistare l’attenzione di tutto il pubblico in studio, ma soprattutto da casa. È proprio per questo motivo che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sono davvero in tantissimi i suoi fan che, appena appresa la notizia della sua vittoria, hanno voluto complimentarsi con lui sul canale social ufficiale del programma. Pensate, in un batter baleno, il post in questione è stato completamente preso d’assalto. Ma cosa ne pensa, invece, Irama di questa vittoria? Pochissime ore dopo la proclamazione, il cantante ha rotto il silenzio su Instagram. Ecco le sue prime parole.

Amici Speciali, Irama rompe il silenzio dopo la vittoria: le sue parole

Giunto al ‘duello’ finale con Michele Bravi, Irama è riuscito a conquistare il titolo di vincitore. La sua vittoria, come dicevamo precedentemente, è stata presa più che bene da tutti i telespettatori del programma. Sono davvero in tantissimi, infatti, coloro che hanno voluto esprimere il loro consenso e la loro gioia subito dopo la proclamazione. Ma cosa ne penserà, invece, il cantante stesso? Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha completamente rotto il silenzio. Ed è ritornato così sui social ad esprimere le sue prime parole subito dopo la vittoria ad Amici Speciali.

Non soltanto, da come si può chiaramente vedere dalle immagini riproposte in alto, Irama ha tenuto a dire quanto sia stato onorato per aver partecipato a questa iniziativa benefica, ma ha anche voluto ringraziare tutte quelle persone che in questo percorso, ma in linea generale, lo hanno supportato. ‘Non è scontato ed è molto prezioso per me’, ha concluso questo messaggio Irama.

Sapete cosa ha confessato?

In una recente intervista radiofonica ad Anna Pettinelli, Irama ha svelato che Maria De Filippi ha faticato un po’ prima che potesse accettare la proposta. Eravamo in piena emergenza Coronavirus e il giovanissimo cantante era nel pieno dell’uscita di un suo lavoro, quindi, voleva dedicarsi principalmente a questo. Eppure, partecipare è stata una decisione davvero saggia, no?