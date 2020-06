John e Lonnie Vite al Limite oggi: come stanno i due fratelli?

La storia di John e Lonnie a Vite al Limite: come stanno oggi i due fratelli?

Vite al Limite, lo sappiamo, è uno di quei programmi che quando vi prende la mano non vi lascia più. Diventa una sorta di dipendenza perché le storie dei protagonisti delle puntate, stagione dopo stagione, appassiona. Come per i fratelli John e Lonnie Hambrick che sono arrivati a pesare quasi 300 chili. Come stanno oggi i due? Hanno perso peso? Il programma di dimagrimento e l’intervento di bypass gastrico del Dottor Nowzaradn per loro ha avuto successo?

La storia di John e Lonnie

John e Lonnie Hambrick sono una coppia di fratelli protagonisti del programma Vite al Limite. La loro storia è fatta di dolore, di paura e di cibo che diventa un rifugio dalle sofferenze di tutti i giorni. La storia di John e Lonnie è la prima dell’ottava stagione del programma del Dottor Nowzaradan e vediamo i due confrontarsi con la triste realtà: hanno superato i 300 chili e stanno perdendo la loro vita. Ecco allora la decisione di affidarsi a Vite al Limite.

Perché sono ingrassati?

Lonnie nel corso del programma spiega di essere gay e, per questo motivo è stato sottoposto a svariate angherie da parte del patrigno che lo considerava diverso. Un dolore continuo che lo ha portato a mangiare a dismisura. Ma anche John, che già a 8 anni pesava 90 chili, deve darsi da fare. Quando i due si sono pesati non sono rimasti particolarmente sconvolti dal peso, ma si sono dichiarati più che altro delusi e arrabbiati con loro stessi. Così è iniziato il percorso di dimagrimento che è stato molto difficile, soprattutto per il fatto di dover sconvolgere le loro abitudini e trovare alimenti sani con cui saziarsi. Proprio raggiungere il senso di sazietà e pienezza è stato il primo step importante da affrontare e non è stato facile. I due hanno affrontato anche cambiamenti psicologici importanti, ma alla fine ce l’hanno fatta.

La storia dei due fratelli a Vite al Limite

Dopo l’intervento di bypass gastrico hanno continuato a perdere peso e sono riusciti a ottenere una forma fisica invidiabile. Speriamo continuino così!