Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Ciao Darwin, ecco chi è Rym Saidi, la Madre Natura di questa terza puntata della settima edizione.

Siete pronti a divertirvi? È giunto un nuovo weekend. E, come al solito, con esso è in arrivo anche una nuova puntata di Ciao Darwin. Certo, non parliamo di appuntamenti che, fino a questo momento, non avevamo mai visto prima, piuttosto di repliche. Perché dopo aver riproposto tutti gli episodi della scorsa edizione e, soprattutto, dopo lo smisurato successo, la Mediaset ha deciso di rallegrare ancora una volta il sabato sera degli italiani riproponendo, così, tutti gli episodi della settima stagione. A ‘scontrarsi’ questa sera vi saranno due categorie davvero incredibili. Da una parte, infatti, abbiamo Amaurys Perez a capo dei ‘Belli’. Dall’altra, invece, c’è Franco Pistoni, noto attore, nonché ‘Lo Iettatore’ di Avanti un Altro, a caso dei ‘Brutti’. Ma cosa sappiamo, invece, di Madre Natura? Sappiamo che lei è una delle presenze tanto desiderate soprattutto dal pubblico maschile, ma cosa occorre sapere su di lei? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che si chiama Rym Saidi. E che oltre a vantare una bellezza davvero unica, detiene un curriculum invidiabile. Ecco tutti i dettagli.

Ciao Darwin, chi è Madre Natura Rym Saidi: cosa occorre sapere su di lei

Protagonisti indiscussi di questa terza puntata di Ciao Darwin 7 saranno Amaurys Perez, capitano della squadre dei ‘Belli’, e Franco Pistoni, capitano della squadra dei ‘Brutti’. Ma non solo. Perché, come da diversi anni a questa parte, gli occhi andranno sempre su di lei: Madre Natura. Ecco, ma chi ricoprirà questo ruolo nella puntata di questa sera? Come dicevamo precedentemente, si chiama Rym Saidi ed è davvero bellissima. Volete darci un’occhiata molto più da vicino? Ma, soprattutto, volete conoscere ogni cosa su di lei? Vi accontentiamo immediatamente.

Davvero bellissima, vero? Ecco, ma cosa sappiamo su di lei? Rym è il 21 Giugno del 1986 a Tunisi. Sin da giovane, la bellissima tunisina si è dedicata alla sua più grande passione: la moda. Anche se, molto presto, ha ricoperto anche diversi ruoli come attrice, ma soprattutto ha lavorato per tantissime città. A partire, quindi, da Milano e Londra. Fino a New Tork. Ma non è affatto finita qui. Perché, ancora prima di ricoprire il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 7, la bellissima Saidi ha fatto parte anche di uno sport pubblicitario accanto a Giorgio Panariello. Insomma, seppure i suoi trentaquattro anni, Rym ha un curriculum di tutto rispetto.

È sposata?

Ovviamente, data la sua smisurata bellezza, Rym Saidi non poteva affatto essere single. Infatti, durante la sua partecipazione a Dancing with Stars, la fascinosa tunisina ha conosciuto il suo attuale marito. Lui si chiama Wissam Breidy, famosissimo giornalista e conduttore libanese. I due sono convolati a nozze nel 2017. E, stando a quanto traspare dalle loro foto social, sono davvero super innamorati. Sui rispettivi canali social, sono davvero tantissime le fotografie che li ritraggono in compagnia delle loro due figlie.

Questa è soltanto una foto che li ritrae insieme, ma, vi assicuriamo, ce ne sono davvero tantissime di questo genere. Ed è proprio grazie a queste che si nota chiaramente l’immenso amore che c’è tra questi due giovani ragazzi.

