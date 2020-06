Cosa succede alla tua mente se stai tanto tempo senza fare sesso?

Stare in astinenza dal sesso per lungo tempo potrebbe apportare qualche cambiamento alla tua mente.

Fare l’amore, lo sappiamo, è una delle bellezze della vita, di coppia e non. Certo è che, soprattutto se non si è in coppia, non è sempre detto che fare sesso sia un’attività quotidiana, anzi. Sarà capitato a tutti di passare un periodo di astinenza e aver anche pensato che, alla fine, non è così male. Certo è che al nostro corpo, se stiamo a lungo senza fare sesso, succede qualcosa. La nostra mente subisce l’assenza di tutti gli ormoni rilasciati dal fare l’amore e qualcosa cambia.

Cosa succede alla mente se si sta a lungo senza fare sesso?

Come riporta Cosmopolitan, infatti, pare che se non sia fa l’amore per lungo tempo le difese immunitarie scendano drasticamente. Il nostro organismo, quando facciamo sesso, sviluppa più anticorpi e quindi il rischio di ammalarsi di influenze stagionali o raffreddori scende notevolmente.

Altro elemento da notare è che il detto terribile legato al nervosismo di una persona e all’assenza di sesso non è così sbagliato. Pare infatti che non facendo l’amore con costanza ci sia un calo di endorfine e quindi l’ormone del buonumore si deprime (se ci passate il gioco di parole). Niente ossitocina e quindi niente relax e addio empatia nei confronti delle persone che ci circondano.

Passando poi alle conseguenze “mentali” legato allo stress c’è anche un problema di sonno. Se infatti quando si fa sesso si rilascia l’ossitocina non solo ci si sente meglio, ma anche più rilassati. Per questo si riesce a dormire meglio e soprattutto ad addormentarsi anche molto prima.

Se siete poi delle amanti della beauty routine sappiate che il sesso fa anche bene alla pelle perché mentre si fa l’amore si producono estrogeni che rendono il collagene della nostra pelle molto più elastico e splendente.

In ultimo, sempre legato alla mente, se non si fa sesso con regolarità la vostra autostima potrebbe crollare. Lo affermano moltissime ricerche che hanno confermato come molte donne e uomini che hanno pochi rapporti sessuali o comunque hanno difficoltà a trovare un partner si sentono automaticamente meno attraenti e quindi la fiducia in loro stessi cala.