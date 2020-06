Avete mai visto Pippo Baudo da giovane? E’ spuntata una sua foto del passato! Date un’occhiata al post sull’account Instagram creato per Pippo da Rovazzi.

E’ uno dei volti televisivi più amato del nostro paese: Pippo Baudo in Italia è una vera star. E’ nato in Val di Catania, in Sicilia, il 7 giugno del ’36. Il suo esordio è stato agli inizi degli anni ’60 con trasmissioni come Guida degli emigranti, Primo piano e Telecruciverba. Negli anni ’70 iniziò a seguire il modello di figure storiche come Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora: la sua è stata una carriera sempre più in salita con il trascorrere degli anni. Anche la sua vita privata è nota: ha due figli, Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, e Tiziana, nata dal suo matrimonio con Angela Lippi. Nell’86 Pippo Baudo sposò Katia Ricciarelli, dalla quale ha divorziano nel 2007. Ma avete mai visto il famoso conduttore da giovane? Ecco un vecchio scatto di Pippo Baudo.

Pippo Baudo, l’avete mai visto da giovane? Spunta la foto del passato

E’ stato Rovazzi a creargli un account Instagram ed insieme l’hanno annunciato durante la trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Con il rapper, Pippo Baudo ha presentato Sanremo Giovani nel Festival della musica italiana del 2019 con Claudio Baglioni al timone. Per quell’occasione Rovazzi decise di iscrivere sul web il suo compagno d’avventura. La prima foto scelta è una vecchia fotografia di Pippo. Era al mare: l’età dello scatto non si conosce ma si vede tutta la sua giovinezza. Baudo in costume da giovane ha avuto un enorme successo su Instagram: sono tantissimi i commenti dei fan del presentatore. “Che uomo”, “Sei mitico” sono alcuni dei commenti. Il più bello è quello di un utente Instagram che svela di vederlo spesso seduto ad un bar, vicino casa sua. Ecco il post:

Pippo Baudo ha segnato la storia della televisione italiana: esordì negli anni ’60 e da lì diventò uno dei presentatori televisivi di punta della Rai per tutti i decenni successivi. Ha condotto varietà di successo come Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento, ed il Festival di Sanremo.