Qual è il vero nome di Pippo Baudo? Quanti figli ha e dove vive oggi?

Tutto quello che avreste voluto sapere su Pippo Baudo

Buon compleanno…Pippo! Questo è il programma in onda questa sera su Rai 1 dedicato al compleanno del famoso conduttore che ha segnato la storia della televisione italiana. Uno show interamente dedicato a lui, con tanti auguri speciali da parte di amici famosi, spezzoni storici delle sue trasmissioni e omaggi meravigliosi. Insomma, sarà una serata pazzesca all’insegna dei ricordi, ma forse ci sono ancora molte cose da scoprire su Pippo Baudo. Qual è il suo vero nome? Dove abita oggi? Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ha figli?

Il vero nome di Pippo Baudo

Tanto per cominciare chiaramente Pippo Baudo è uno pseudonimo. Il suo vero nome è Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, classe 1936 è nato il 7 giugno. Il suo ruolo è noto a tutti. È uno dei conduttori Rai più famosi in assoluto e ha esordito qui nei primi anni ’60 e ha condotto alcuni show di grande fama come Canzonissima, Domenica In, Fantastico e ovviamente anche il Festival di Sanremo. Proprio per questo programma Pippo ha segnato un record perché lo ha presentato per 13 volte di tra il 1968 e il 2008, del resto è lui il volto storico che calca il palco del Teatro Ariston. Ha anche partecipato a diverse fiction e film, scrivendo anche delle canzoni o dei brani musicali usati proprio in tv.

L’intervista di Pippo Baudo a La Vita in Diretta

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che vive a Roma da tantissimo tempo e ha due figli. Alessandro, classe 1962 è nato dalla relazione con Mirella Adinolfi. Tiziana nata invece nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi. Ormai Pippo Baudo è anche nonno e bisnonno. Tra le storie d’amore sicuramente ricordiamo quella più lunga storica ossia quella con Katia Ricciarelli. Sono stati insieme dal 1986 fino al 2004 quando si sono separati per arrivare al divorzio nel 2007.

Tra le curiosità su Pippo Baudo possiamo dirvi che è stato chiamato Super Pippo perché ogni suo programma tv ha ottenuto sempre un grandissimo successo. È stato poi chiamato anche a scendere in campo in politica dal centro sinistra, ma ha declinato tutte e due le volte in cui glielo è stato chiesto. Nella sua carriera ha scoperto molti talenti come Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Barbara D’Urso, Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, Michelle Hunziker, Bianca Guaccero e tantissimi cantanti che ha fortemente voluto al Festival come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Un errore? Pare che Pippo abbia scartato Fiorello ad un provino.