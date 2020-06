Anche Miriana Trevisan ha espresso chiaramente il suo pensiero sulla vicenda di Serena Enardu e Pago: ecco le sue parole in una recente intervista.

Sono trascorse alcune settimane da quando Serena Enardu, tramite un post condiviso sul suo canale social ufficiale, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Pago. Dopo essersi riappacificati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra i due ex protagonisti di Temptation Island è giunta la chiusura definitiva. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Libero Quotidiano, anche Miriana Trevisan ha voluto chiaramente esprimere la sua opinione al riguardo. Anche perché, ammettiamolo, in questi ultimi giorni, questo è stato un argomento molto discusso e dibattuto. Per questo, l’ex moglie del cantautore sardo non ha potuto fare a meno di dire chiaramente cosa ne pensa. Ecco tutti i dettagli.

Mirian Trevisan interviene su Serena e Pago: le sue parole

In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, si è tanto parlato della rottura tra Serena Enardu e Pago. Soprattutto da quando il cantautore sardo ha deciso di svelare i reali motivi del loro addio. A queste sue parole, come ben sapete, non soltanto è conseguito il pesante sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma anche tutta la verità di Alessandro Graziani. Ma non è affatto finita qui. Perché, in una recente intervista a Libero Quotidiano, anche Miriana Trevisan ha voluto chiaramente dire cosa ne pensa di questa vicenda. Sappiamo, tra l’altro, che non è assolutamente la prima volta che l’ex volto di Non è la Rai interviene sulla vicenda. Anche perché, essendo l’ex moglie di Pago e continuando ad avere un ottimo rapporto, la Trevisan sa esattamente come sta o cosa pensa il cantautore. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa ha confessato la bella Miriana a Francesco Fredella.

‘Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde’, queste le parole di Miriana Trevisan sulla vicenda Pago e Serena. Infine, una piccola rivelazione sull’attuale stato d’animo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: ‘Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente’