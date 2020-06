Temptation Island Vip, svelata la prima probabile coppia: sono proprio loro

Temptation Island Vip, è stata svelata la prima probabile coppia di questa terza edizione: potrebbero essere proprio loro, l’indiscrezione.

Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo al ritorno di Temptation Island Vip. Ebbene si. A quanto pare, verrà mandata in onda dapprima la versione ‘celebrities’ della famosissima ‘isola delle tentazioni’ ed, in seguito, quella ‘Nip’. Non sappiamo per quale motivo sia stata presa questa decisione. E, soprattutto, se sia reale oppure no. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe proprio che, per quest’anno, si sia deciso di apportare questa clamorosa novità al programma. È proprio per questo motivo che, nell’ultimo periodo, si è iniziato il vero e proprio ‘toto nomi’. In uno dei nostri recenti articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Clizia Incorvaia e di Paola Ciavarro. Che, però, a quanto pare, non vogliono assolutamente prendervi parte. Ecco, ma chi vi parteciperà allora? Al momento, come sappiamo, è ancora tutto ‘top secret’. Tuttavia, qualche ora fa, è stata lanciata una clamorosa indiscrezione. Secondo Tv Blog, infatti, la prima probabile coppia che metterà alla prova i loro sentimenti è formata da due personaggi davvero incredibili. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Temptation Island, svelata la prima probabile coppia: da non credere!

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stato Tv Blog. Che, come dicevamo precedentemente, ha fatto trapelare il nome della prima probabile coppia che prenderà parte a Temptation Island Vip. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, prima di farlo, vi lasciamo qualche piccolo indizio. Lei ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip. Ed è stata, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Mentre lui, dal canto suo, è un famosissimo ed apprezzatissimo attore. Troppo facile, vero? Ma scopriamo qualche dettaglio in più.

Ebbene si. Sono proprio loro: Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Stando a quanto si apprende da TV Blog, quindi, sembrerebbe proprio che i due ‘piccioncini’ potrebbero essere la prima coppia di Temptation Island Vip. Ovviamente, al momento, non c’è ancora nulla di confermato. Ma se fosse così, vi piacerebbe rivederla nel villaggio dell’Is Morus Relais? Noi decisamente si!

La rivelazione di qualche settimana fa

Si amano davvero alla follia, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ne abbiamo avuto conferma durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che la bellissima e simpaticissima opinionista di Piero Chiambretti abbia fatto una rivelazione davvero inedita. Alla richiesta di Pietro di prenderla in moglie, l’ex di Non è la Rai ha confessato che, se la ‘prova’ della convivenza sarà superata, tra un anno si sposeranno.