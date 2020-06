Un Posto al Sole, le nuove puntate della famosa soap opera napoletana andranno in onda in autunno: ecco la clamorosa novità appena svelata.

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Un Posto al Sole ha interrotto le riprese. A causa dell’emergenza Coronavirus, come ben sapete, sono stati davvero numerosi i programmi televisivi che, purtroppo, sono stati costretti a sospendere le riprese. Proprio sul territorio campano, ad esempio, sono stati sospesi set come quelli de L’Amica Geniale, di Gomorra 5, ma anche di Un Posto al Sole. Ebbene si. Dopo numerosi anni di messa in onda, la famosissima e seguitissima soap opera napoletana è stata costretta a fermarsi. Ecco, ma assodato che, con l’avanzare della Fase Due e della Fase Tre, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato, quando andranno in onda le nuove puntate? Ecco. Stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che queste verranno messe in onda in autunno. Ma non è affatto finita qui. Perché sembrerebbe che ci sia anche una clamorosa novità in arrivo. Ecco di che cosa parliamo.

Un Posto al Sole, in autunno le nuove puntate ed una clamorosa novità: l’indiscrezione

Sembrerebbe che l’autunno prossimo sarà una stagione davvero importante per Un Posto al Sole. Non soltanto ripartiranno le nuove puntate dopo il clamoroso ‘stop’ a causa dell’emergenza Coronavirus, ma ci sarà anche un’incredibile novità in arrivo. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato Tv Blog. Che, pochissime ore fa, ha lanciato una vera e propria clamorosa indiscrezione. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che, una settimana prima della ripartenza dei nuovi episodi della famosissima soap opera napoletana, ciascun attore ‘faccia compagnia’ l’amato pubblico di Rai Tre con dei racconti davvero inediti. Tranquilli, vi sveleremo ogni dettaglio.

Stando a quanto si apprende da Tv Blog, sembrerebbe che, una settimana prima della messa in onda delle nuove puntate di Un Posto al Sole, ciascun attore intratterrà il pubblico di Rai Tre con dei racconti davvero inediti. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto ad episodi, backastage o piccoli spoiler di ciò che andranno a vedere nelle prossime settimane, ma anche brevissimi riassunti delle puntate precedenti. Insomma, un’idea davvero geniale, bisogna ammetterlo. Credete che sia finita qui? Nient’affatto! Sembrerebbe, infatti, che si stia studiando ad una vera e propria interazione tra cast e pubblico. Anche in questo caso, diciamocela tutta, si tratterebbe di un’iniziativa davvero splendida. Che, senza alcun dubbio, renderebbe felici tutti gli appassionati di Un Posto al Sole. Siete contenti?