Uomini e Donne torna in onda in prima serata? L’indiscrezione bomba sulle scelte del Trono Classico.

Manca sempre meno all’ultima puntata di Uomini e Donne. Lo show pomeridiano di Maria De Filippi terminerà ufficialmente martedì 9 giugno, per poi tornare con una nuova stagione a settembre. Al posto del programma, alle ore 14.45, Canale 5 trasmetterà una nuova soap con l’amatissimo attore turco Can Yaman. Ma cosa accadrà nelle attesissime ultime puntate di Uomini e Donne? Ebbene, gli interrogativi irrisolti sono ancora tanti. Il primo tra tutti: come proseguirà la conoscenza tra Gemma e il suo giovane corteggiatore Nicola? I due continueranno a vedersi anche al termine della trasmissione? Scopriremo cosa decideranno di fare tra qualche giorno. E tra qualche giorno, probabilmente proprio martedì 9, andrà in onda anche la scelta di Giovanna Abate, registrata qualche giorno fa. Ma in molti si sono chiesti: che ne sarà del resto dei tronisti del Trono Classico? È proprio di questo che parla un’ultima indiscrezione trapelata sul web, che riguarda proprio le scelte degli altri protagonisti. Scopriamo di più!

Oltre alla scelta di Giovanna Abate ( clicca qui per scoprire chi ha scelto!), sapremo qualcosa sul resto dei tronisti prima della fine di Uomini e Donne? Prima dello scoppio della pandemia, infatti, sul trono erano seduti anche Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. Ma a causa del diffondersi del Coronavirus, i loro percorsi in trasmissioni sono stati momentaneamente ‘stoppati’. Ma che ne sarà adesso dei loro troni? Ebbene, l’ultima indiscrezione di BubinoBlog, parla di una possibilità che, fino ad adesso, nessuno aveva calcolato. In molti, infatti, pensano che i tre ragazzi torneranno in studio a Settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, però, c’è la possibilità che le scelte di questi tronisti andranno in onda a giugno, in prima serata! Proprio così. Pare che i percorsi dei tronisti siano continuati, ma all’esterno dello studio, seguiti dalle telecamere. Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, Uomini e Donne potrebbe tornare in onda in prima serata con delle puntate speciali.

Nulla di ufficiale, ovviamente, ma delle probabili scelte di Carlo e Sara si era parlato già un bel po’ sul web. Su Daniele, invece, un discorso a parte: l’ex gieffino è tornato sui social qualche settimana fa, lasciando intendere di aver abbandonano la trasmissione. Ma tutto è ancora da scoprire! Non ci resta che attendere notizie ufficiale per scoprire cosa accadrà davvero ai protagonisti del Trono Classico! Vi aggiorneremo, stay tuned!