Uomini e Donne, retroscena choc: rissa sfiorata in studio

Retroscena choc sull’ultima puntata di Uomini e Donne: rissa sfiorata in studio tra due cavalieri, ecco il racconto di uno dei due protagonisti

Lunedì e martedì andranno in onda le ultime due puntate di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma lascerà spazio alla nuova serie televisiva con Can Yaman, “Day Dreamer – Le ali del sogno“. È stata una stagione abbastanza tribolata per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è stata costretta ad interrompere le registrazioni in seguito all’emergenza Coronavirus, che ha stravolto anche i palinsesti televisivi. La De Filippi, però, è stata una delle prime a tornare in onda. Il programma si è ripresentato prima con un format totalmente inedito, in cui Giovanna Abate e Gemma Galgani avevano la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori attraverso il computer, poi con le nuove puntate in cui sono stati uniti il trono classico e il trono over. Il parterre è stato dimezzato, tra i tronisti figura solo la Abate e i protagonisti della trasmissione rispettano le norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

Uomini e Donne, retroscena incredibile: rissa sfiorata

Nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, sarebbe stata sfiorata la rissa in studio. Il retroscena choc è stato rivelato proprio da uno dei due protagonisti in questione, Giovanni Longobardi. Il cavaliere, che ha deciso di uscire dal programma e viversi la sua conoscenza con Veronica Ursida, sarebbe entrato in contatto con Armando Incarnato. Quest’ultimo ha sempre il dente avvelenato con la dama e nell’ultima puntata ha cercato di rincarare la dose. Longobardi, per difenderla, ha cercato il contatto fisico con il rivale, come raccontato a Uomini e Donne Magazine: “Nell’ultima puntata del programma, prima di uscire di scena, per difenderla (si riferisce a Veronica ndr.) ho quasi messo le mani addosso ad Armando. Una rissa sfiorata soltanto grazie all’intervento della sicurezza in studio“. Il cavaliere poi ha rincarato la dose, dichiarando: “Non considero Armando un vero uomo. Di uomo non ha nulla. Un uomo che va a dire cosa ha fatto con una donna vale zero“.

Il cavaliere è pronto per viversi la sua conoscenza con Veronica lontano dai riflettori, ma prima ha voluto essere chiaro con lei: “Non provo ancora un sentimento forte nei suoi confronti. Non ero pronto ad affrontare una relazione e l’ho messa in guardia dicendo che volevo farmi da parte per capire dentro di me cosa ci stava nei suoi confronti“. La Ursida, prima di lasciare il programma, si è emozionata ed in seguito ha ringraziato tutti i suoi sostenitori sui social.