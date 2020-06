Sapete chi è la donna che ha conquistato il famoso attore, considerato uno degli uomini più belli d’Italia? La fidanzata di Walter Nudo si chiama Roberta Nigro: ecco chi è!

Dopo la vittoria del Grande Fratello VIP nel 2018, reality in cui la sua vita privata è diventata di dominio pubblico, Walter Nudo ha vissuto un periodo di solitudine. Dopo aver avuto un problema di salute, il famoso attore è tornato a sorridere grazie a Roberta Nigro. Secondo quanto si apprende dal web, i due hanno iniziato a frequentarsi nell’estate del 2019 e sono stati paparazzati la prima volta a settembre dello stesso anno. L’annuncio è arrivato a Natale, quando il famoso attore e personaggio televisivo ha pubblicato una foto di coppia sui suoi canali social: insieme sono davvero meravigliosi. Ma conoscete lei? Vi sveliamo tutto su Roberta Nigro, la donna che ha conquistato uno dei più bei uomini d’Italia.

Roberta Nigro, chi è la fidanzata di Walter Nudo: età, lavoro ed Instagram della donna

Roberta Nigro è la fidanzata di Walter Nudo. Di lei non si hanno molte informazioni: di certo la sua bellezza è risultata ovvia a tutti. Bella ed affascinante, Roberta ha rubato il cuore del famoso attore italiano nell’estate del 2019 ed i due non si sono più separati. Sul web si legge che è nata a Milano nel 1977 e che lavora come dipendente per Mediaset. E’ salita agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Walter: la dolce coppia vive insieme a Milano. Roberta sul suo account Instagram si descrive con una magnifica frase. “Lo scopo della mia vita è di essere una donna solare , di apprezzare quello che ho e che verrà e di fare azioni amorevoli per me e per gli altri” si legge non appena si apre il suo profilo. Ama fare jogging e lo dimostrano i post in cui si riprende in tenuta sportiva mentre esegue allenamenti mirati. Fisico mozzafiato, occhi chiari ed un sorriso dolcissimo: è la donna che ha conquistato uno dei più belli d’Italia. Questo un suo meraviglioso selfie: