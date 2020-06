Wanda Nara incanta i follower, lato B in primo piano: “Splendida veduta”, boom di likes per lo scatto su Instagram.

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi numerosissimi fan. Basta, ad esempio, pubblicare uno scatto come quello apparso poco fa sul suo profilo Instagram. La bellissima moglie di Mauro Icardi ha incantato i followers con uno scatto in cui si trova in costume, a bordo piscina nella sua casa. “Pronta per l’estate”, si legge in uno degli hashtag con cui la showgirl accompagna il post. Ed, effettivamente, Wanda appare prontissima! La bellissima showgirl indossa un costume intero rosso, che non copre proprio tutto: il suo lato B non passa di certo inosservato e la temperatura su Instagram si alza! Date un’occhiata!

“Splendida veduta“, scrive Wanda Nara nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram. Ma, nonostante la bellissima argentina si riferisse alla vista che appare nello sfondo, in molti si sono concentrati su “altro”. Si, perché la Nara, reduce dall’esperienza come opinionista al GF Vip 4 al fianco di Pupo e Alfonso Signorini, mostra il suo fisico scultoreo indossando un costume intero che le sta alla perfezione. Uno scatto che non poteva passare inosservato e che ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes e commenti. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una splendida veduta, in tutti i sensi. Una pioggia di complimenti ha invaso lo scatto di Wanda Nara, che si conferma una delle donne più apprezzate del momento. E Mauro Icardi uno degli uomini più invidiati! E voi, cosa aspettate a seguire l’argentina sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!