Chi è Chiara Francini: età, carriera e fidanzato dell’attrice

Chi è Chiara Francini: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e cinematografica e chi è il fidanzato dell’attrice di ‘Non dirlo al mio capo’

Chiara Francini è una delle protagoniste indiscusse del panorama cinematografico e televisivo italiano. La donna oltre ad essere bellissima, ha un talento davvero eccezionale per quanto riguarda la recitazione e nel corso degli anni ha preso parte a pellicole di grandissimo successo, che sono diventate dei veri e propri cult della cinematografia italiana. La donna è particolarmente riservata, nonostante sia molto attiva sui social e possiamo dirvi che oltre ad essere un’ottima attrice di cinema e di televisione, il teatro risulta essere un’altra sua grande passione. Si può infatti notare dal suo profilo Instagram che la donna pubblica moltissimi scatti delle rappresentazioni teatrali a cui partecipa. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sull’attrice, come la sua età, qual è stato il suo percorso artistico nel corso di questi anni e soprattutto se è fidanzata.

Chiara Francini nasce sotto il segno del Sagittario il 20 Dicembre dal 1979 a Firenze, dove poi vivrà fino alla maggiore età. Chiara finiti gli studi superiori, decide di iscriversi all’Università degli studi di Firenze, dove si laurea in lettere con 110 e lode. La sua formazione artistica inizia a Sesto Fiorentino sotto la direzione di Barbara Nativi, al Teatro la Limonaia. Dopo diversi ruoli in teatro approda in tv grazie a Marco Giusti che la vuole in ‘Blablabla’ e ‘Stracult’. Nel 2007 arriva il primo ruolo più importante, la Francini viene infatti chiamata ad interpretare il ruolo di Marzia Meniconi in ‘Gente di Mare 2’. La svolta però arriva tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, dove recita in ben 4 film per il maxy schermo: Leonardo Pieraccioni la sceglie per il ruolo di Giustina in Una moglie bellissima, in cui canta due canzoni del musical Grease, facenti parte della colonna sonora del film; Francesco Patierno la sceglie per Il mattino ha l’oro in bocca; Spike Lee la sceglie per il ruolo di Fabiola, una delle vittime della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema nella pellicola Miracolo a Sant’Anna. Dopo due anni, nel 2010, è nuovamente al cinema con ‘Tutti pazzi per amore 2’ sotto la regia di Riccardo Milani. Quello stesso anno viene scelta come una delle protagoniste del film ‘Maschi contro femmine’ e poi anche per il sequel ‘Femmine contro maschi’ l’anno successivo. Nel 2011 co-conduce il programma televisivo Colorado, ed è di nuovo sul grande schermo con ‘La peggior settimana della mia vita’, e poi veste anche i panni di Bea in ‘Tutti pazzi per amore 3’. Vince il Premio Guglielmo Biraghi nel 2011, come attrice rivelazione dell’anno, assegnatole dal sindacato giornalisti cinematografici, nell’ambito del 68º Festival Internazionale del cinema di Venezia. Tra il 2011 e il 2013 si divide tra cinema e tv, interpretando piccoli ruoli, e inizia anche la carriera da conduttrice in ‘Fashion Style’, in prima serata sul piccolo schermo, prima di tornare al timone del noto programma cabarettistico ‘Colorado’, al fianco di Diego Abatantuono. Successivamente torna al cinema con ‘Matrimoni e altre follie’. Nel frattempo diventa la testimonia di ‘Dolce & Gabbana’ e ‘Tre Italia’. Nel 2016 viene scelta da Pippo Baudo per condurre con lui il mitico programma della Rai ‘Domenica In’. L’anno successivo esordisce anche in libreria con il suo primo romanzo, che entra nella top 20 della narrativa italiana con 8 edizioni e 45 mila copie vendute, ‘Non parlare con la bocca piena’. Nel 2018 decide di condurre il programma ‘Love me gender’, in cui attraverso i suoi occhi si parla del nuovo modo di essere famiglia. Il programma riesce a riscuotere un grande successo di pubblico e di critica, come quella di Antonio Dipollina su La Repubblica. Dopo qualche mese, più precisamente a maggio del 2018 esce il secondo romanzo Mia madre non lo deve sapere per Rizzoli, ristampato dopo meno di un mese, che riscuote ottime critiche. Successivamente torna sul piccolo schermo con la prima e la seconda stagione di ‘Non dirlo al mio capo‘. Da ottobre 2018 collabora come editorialista per il quotidiano La Stampa. L’anno successivo, il 25 giugno del 2019 esce ‘Un anno felice’, il suo terzo romanzo edito sempre da Rizzoli. Quello stesso anno lavora al film ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello, in concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo dirvi che è una donna molto riservata, ma ha una relazione con un ex calciatore svedese Fredric Lundqvist, che ha tre anni più di lei. Potete seguirla qui su Instagram.