Chiara Ferragni scende in piazza a protestare: l’influencer è irriconoscibile

Chiara Ferragni scende in piazza a protestare: l’influencer è davvero irriconoscibile, ecco come si è vestita e cosa ha fatto nel dettaglio.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono sempre stati molto generosi e attenti alle cause sociali, e lo hanno dimostrato anche in questi ultimi mesi, durante l’emergenza Coronavirus. La coppia ha prima fatto un’importante donazione al San Raffaele di Milano e poi ha dato il via a una vera e propria raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale del capoluogo lombardo. Un’iniziativa, questa, che ha permesso di ricoverare molti più pazienti e di salvare molte vite. La coppia ha partecipato anche all’iniziativa organizzata dal Comune di Milanoche ha permesso di portare la spesa a casa delle famiglie in difficoltà economica. Insomma, i ‘Ferragnez’ sono sempre molto attivi nel sociale e ora lo hanno dimostrato nuovamente. Questa mattina la coppia è scesa addirittura in piazza a protestare contro il razzismo. La Ferragni si è resa completamente irriconoscibile: ecco gli scatti della manifestazione che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez in piazza a protestare: l’influencer è irriconoscibile, ecco gli scatti che ha pubblicato

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un weekend da sogno all’Isola Madre del Lago Maggiore, dove si sono dedicati al relax e al divertimento con amici e parenti, lanciandosi anche in alcune avventure mozzafiato in montagna, così come hanno mostrato sui loro rispettivi profili social. La coppia, però, ha fatto ritorno a casa già questa mattina, con qualche ora di anticipo, per poter partecipare a una manifestazione in piazza a Milano contro il razzismo. Un evento organizzato dopo la terribile vicenda di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis durante un fermo di polizia. Anche Chiara Ferragni e Fedez sono scesi in strada a protestare, con tanto di cartelli contro il razzismo e l’ormai famoso slogan ‘Black Lives Matter’. La Ferragni, che ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti della protesta, era davvero irriconoscibile. L’influencer era infatti in tuta e indossava una felpa nera con tanto di cappello e cappuccio, e una mascherina nera che le lasciava scoperti solo gli occhi. Un look completamente casual e semplice, proprio per dedicarsi totalmente alla protesta. Con lei anche il marito Fedez e l’amico della coppia Luis Sal.

Inutile dire che il post pubblicato su Instagram dalla Ferragni ha ottenuto tantissimi like e commenti da parte di fan e amici, orgogliosi di vederla così attenta e impegnata nel sociale.