Conor McGregor decide di dire addio all’MMA: l’annuncio a sorpresa del pugile Irlandese che sta sconvolgendo il mondo della lotta

Conor McGregor è certamente uno dei più grandi pugili di sempre e sicuramente l’atleta più seguito dell’ultimo decennio. Ha vinto centinaia di incontri con la MMA e grazie a questi ha avuto la possibilità di accumulare un patrimonio decisamente invidiabile. Stiamo parlando di un patrimonio da oltre 100 milioni di dollari, che ha accumulato nel corso degli anni. Ma non è sempre stata così… McGregor per chi non lo sapesse è partito dal basso e come lui spesso ha raccontato, la sua vita era fatta di allenamenti al cardiopalma, estenuanti e continui, 24 ore su 24, mentre la compagna mandava avanti la casa lavorando. Con i primi incontri ha iniziato ad avere successo ed è arrivata anche la fama, che col tempo l’ha reso una vera e propria leggenda. La sua storia d’amore è proseguita e ha sempre dichiarato di non poter essere dov’è ora senza la sua compagna, che poi è diventata sua moglie la madre dei suoi due splendidi figli. Nonostante ciò, l’uomo all’età di 31 anni, annuncia di voler lasciare la MMA, sconvolgendo il mondo della lotta.

Conor McGregor, dice addio all’MMA: l’annuncio a sorpresa del pugile

C’è da dire che prima di adesso Conor McGregor aveva comunicato più volte di voler abbandonare il pugilato, ma poi era sempre tornato sul ring che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Pare proprio che però ora il pugile abbia intenzione di lasciare sul serio l’MMA e la UFC per potersi dedicare alla famiglia ed altri progetti. Il pugile ha annunciato il ritiro dalle scene attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, dove scrive: “Ehi ragazzi, ho deciso di ritirarmi dal combattimento. Grazie per tutti i meravigliosi ricordi. Che cavalcata! Ecco una foto di me e mia madre a Las Vegas dopo una delle mie vittorie del titolo mondiale! Scegli la casa dei tuoi sogni Mags, ti amo! Qualunque cosa desideri, è tua“. Insomma, sembrerebbe proprio che l’atleta voglia lasciare la scena per dedicarsi anima e corpo agli affetti che per tempo ha dovuto trascurare a causa dei millemila impegni lavorativi in giro per il mondo.

Adesso è un uomo di successo, il suo patrimonio è astronomico e non potrebbe mancargli nulla, quindi sarebbe comprensibile se volesse dedicarsi alla famiglia e magari ad altri progetti lontano dal ring.