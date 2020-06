Diletta Leotta, furto in casa: portata via la cassaforte con gioielli e contanti

Diletta Leotta ha subito un grave furto in casa: i ladri avrebbero portato via la cassaforte con all’interno gioielli, orologi di valore e contanti.

A pochi giorni dal suo ritorno su Dazn data la ripartenza del campionato, Diletta Leotta è stata la protagonista di un triste episodio. Proprio questa stanotte, presso la sua abitazione a Milano, la giovanissima conduttrice sportiva di Sky ha subito un pesantissimo furto. Ebbene si. Proprio ‘pesantissimo’, avete letto bene. Perché, stando a quanto trapelato dal web in questi ultimi istanti, sembrerebbe che il danno fatto alla bellissima Leotta si aggirerebbe intorno ai 150 mila euro. Una cifra davvero altissima, bisogna ammetterlo. Ovviamente, le dinamiche non sono state ancora chiarite. Anche se, immediatamente e prontamente, la Polizia è intervenuta sul luogo. Infatti, stando alle loro prime ricostruzioni, sembrerebbe che i ladri siano entrati dalla finestra. E che questi abbiano completamente asportato via la cassaforte che conteneva tutti gli oggetti di valore della giovanissima siciliana. Ma cerchiamo di capire tutti i dettagli molto più da vicino.

Furto in casa per Diletta Leotta: portata via la cassaforte

Un tristissimo episodio quello capitato a Diletta Leotta questa notte. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che la bellissima conduttrice sportiva di Sky abbia subito un pesante furto nella sua casa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il tutto si sarebbe consumato questa notte. E che i ladri sarebbero entrati nell’abitazione milanese della siciliana tramite una finestra collocata al nono piano di un palazzo. È proprio questa, infatti, che, stando alle prime ricostruzioni della Polizia, è stata trovata completamente forzata. Ma non è affatto finita qui. Il bottino portato via, purtroppo, è davvero inestimabile. Non soltanto, da quanto si legge, sembrerebbe che siano stati portati via otto orologi di valore, ma anche tutti i gioielli appartenenti alla conduttrice ed, infine, dei contanti. Il tutto per un valore complessivo di circa 150 mila euro.

Proprio ieri pomeriggio, sul suo canale social ufficiale, la conduttrice sportiva di Sky si era mostrata felice e sorridente per la ripresa del suo lavoro sul famosissimo canale di Sky, DAZN. Tra qualche giorno, infatti, riprenderà il campionato. E, come da diverso tempo, la Leotta sarà la voce di diversi match. Potete immaginare, quindi, la sua gioia nel ritornare a fare quello che più ama. Ma anche la sua delusione dopo aver ricevuto questa amara notizia. Fino a questo momento, infatti, la bellissima conduttrice non ha commentato la vicenda. Ma, d’altra parte, si può chiaramente comprendere il suo stato d’animo.

Per ulteriori news su Diletta Leotta –> clicca qui