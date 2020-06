Domenica In, Mara Venier e Luciana Littizzetto in collegamento: le parole inaspettate e dolcissime per la loro amica Maria De Filippi

Mara Venier sta continuando a mandare avanti il suo programma domenicale ‘Domenica In’, all’insegna delle risate e dei momenti dedicati all’informazione. La conduttrice nelle ultime due settimane se l’è vista davvero brutta! Settimana scorsa prima della messa in onda della puntata la donna è ruzzolata giù dalla scale, fratturandosi un piede e colpendo anche la nuca. Fortunatamente l’unica conseguenza è stata la frattura del piede, che la sta costringendo ad indossare l’ingessatura, come si può vedere dalla diretta tv. Nonostante questo piccolo grande inconveniente, la conduttrice ha deciso di continuare ad andare in onda, ospitando oggi una cara amica e compagna di sventure, stiamo parlando di Luciana Littizzetto. L’attrice e comica ha reso questa puntata di Domenica In decisamente ricca di sale, raccontando aneddoti sul proprio incidente che l’ha costretta a letto e ingessata, per quasi 4 mesi e anche in merito alla sua vita privata. In particolare, le due donne hanno parlato dell’iter di adozione che la Littizzetto ha dovuto affrontare e a quanto sia stato utile e provvidenziale l’aiuto di maria De Filippi in questa storia.

Domenica In, Mara Venier e Luciana Littizzetto: parole inaspettate su Maria De Filippi

Oltre ad essere due donne di enorme successo e compagne di disavventure, la Littizzetto e la Venier, condividono un altro punto comune: Maria De Filippi. Entrambe sono infatti molto legate alla Regina della televisione Italiana, che con il suo carisma e la sua umiltà, riesce ad avere sempre una parola di conforto e uno spunto di riflessione per tutti. La conduttrice ha deciso di mandare un video messaggio alle due donne, facendo loro apprezzamenti e auguri: “Ciao Luciana, beh dovrebbe essere una sorpresa, non ti sorprende di vedermi? Volevi salutarti e dirti che sei una persona speciale, che sei onesta, che sei generosa… dirti che sai suonare il pianoforte, che porti bene fuori il cane, che sei una brava madre, che ti voglio bene e anche che sei un po’ balenga. Ma una cara balenga. Ah, una cosa… Volevo dare un bacio speciale a Mara, che non la vedo da tanto, ovviamente la vedo sempre in televisione e spero di vederti presto e in bocca al lupo per la caduta”.

Dopo il messaggio l’emozione negli occhi delle due donne è stato decisamente palpabile e c’è da dire che non hanno potuto fare a meno che elogiare la De Filippi. Mara ha infatti chiesto alla Littizzetto se fosse molto amica della donna e lei ha risposto di si, che la De Filippi c’è sempre stata, l’ha aiutata in un momento molto particolare della sua vita e le è grata. Lo stesso vale per la Venier, che ha ammesso di aver ricevuto l’aiuto della De Filippi in un momento molto buio della sua vita e che le sarà sempre grata. Per rivedere la puntata di Domenica In potete cliccare QUI.