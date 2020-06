Elettra Lamborghini presenta le sorelle Flaminia e Lucrezia su Instagram: il video che la cantante ha pubblicato su Instagram è davvero imperdibile.

Elettra Lamborghini è davvero amatissima dal pubblico. La nota ereditiera, nonché cantante di successo, è sempre molto seguita dalla sua enorme schiera di fan, che aspettano ogni giorno i suoi video e le sue foto sui social. Il suo profilo Instagram, del resto, conta addirittura oltre 5 milioni e mezzo di followers. Numeri da capogiro, insomma, che dimostrano la sua incredibile popolarità. Lei ‘risponde’ a questo affetto aggiornando quotidianamente i suoi canali social, nei quali mostra tutto quello che fa ogni giorno, ma soprattutto racconta le sue emozioni, quelle più belle e felici e anche quelle più tristi e nostalgiche. La Lamborghini ha un rapporto davvero bello e aperto con i suoi fan e li aggiorna quotidianamente sulla sua vita e sul suo lavoro. Non solo però, perché Elettra pubblica anche immagini che mettono in mostra tutta la sua bellezza e foto dei suoi affetti, come quelle del fidanzato e futuro marito Afrojack, ma anche dei suoi genitori e dei fratelli. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un video imperdibile insieme a due delle sue sorelle, Lucrezia e Flaminia: le avete mai viste?

Elettra Lamborghini mostra le sue sorelle su Flaminia e Lucrezia sui social: ecco il video imperdibile che ha pubblicato

Elettra Lamborghini ha davvero una splendida famiglia. Figlia di Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo, l’ereditiera e cantante ha ben 3 sorelle e un fratello. Ginevra, Lucrezia, Flaminia e Ferruccio sono i fratelli di Elettra, ai quali lei sembra molto legata, come dimostrano le immagini che ha pubblicato poco fa sui social. Nelle storie Instagram della cantante, infatti, sono apparsi alcuni video imperdibili che lei ha fatto insieme alle sue sorelle, le gemelle Lucrezia e Flaminia. Le due, classe ’99, sono meno famose sui social. I loro profili Instagram, infatti, contano poco più di 15mila followers. Non pochi, certo, ma molti meno rispetto a quelli di Elettra, che è una vera e propria star del web. Riunitesi in occasione del compleanno della mamma, le tre sorelle Lamborghini si sono divertite a ballare insieme sulle note del nuovo singolo di Elettra, ‘Hola Kitty’. Nel video, quest’ultima insegna alle sorelle una piccola coreografia da ballare sul suo pezzo, per poi fare una challenge sui social.

Come si vede nelle immagini, Lucrezia e Flaminia si divertono a imitare Elettra e le tre scoppiano più volte in fragorose risate, dimostrando tutto l’affetto e la complicità che le lega.